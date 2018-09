FIFA The Best: elegancia, sonrisas y las mejores postales de la gala del evento en Londres FIFA The Best reunió a una gran cantidad de estrellas del fútbol. Los personajes más famosos se dieron cita en Londres

- / - Drogba. (Foto: AFP) - / - Cafú. (Foto: AFP) - / - Courtois. (Foto: AFP) - / - Dani Alves. (Foto: AFP) - / - Unai Emery. (Foto: AFP) - / - Hazard. (Foto: AFP) - / - René Higuita. (Foto: AFP) - / - Gianni Infantino. (Foto: AFP) - / - Joachim Low. (Foto: AFP) - / - Marcelo. (Foto: AFP) - / - Modric. (Foto: AFP) - / - Pierluigi Collina. (Foto: AFP) - / - Ronaldinho. (Foto: AFP) - / - Salah. (Foto: AFP) - / - Shevchenko. (Foto: AFP) - / - Seedorf. (Foto: AFP) - / - Etto. (Foto: AFP) - / - Gareth Southgate. (Foto: AFP) - / - Van der Sar. (Foto: AFP) - / - Varane. (Foto: AFP) - / - Arsène Wenger. (Foto: AFP) - / -