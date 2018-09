FIFA The Best: "Simple pulgarcitos", el duro tuit de Mister Chip por ausencia de Messi y Cristiano Mister Chip compartió un tuit en el que criticó la decisión tomada por Messi y Ronaldo, sobre no asistir a los premios FIFA The Best

FIFA The Best: "Simple pulgarcitos", el duro tuit de Mister Chip por ausencia de Messi y Cristiano. (Foto: AFP)