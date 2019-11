La Copa Libertadores obtenida agónicamente por Flamengo (2-1) ante River Plate ha provocado la locura en las calles de Río de Janeiro. Y a ello se ha sumado el logro del Brasileirao, luego de que esta tarde el Palmeiras no pudiera vencer al Gremio. Dos títulos en 24 horas para el Mengao. No se equivocan cuando aseguran que el carnaval más famoso y colorido del mundo se adelantó: todo es caravana, fiesta y júbilo. Y las razones sobran, porque si el 'Fla es considerado un gran del continente, más que por tener una vitrina llena de Copas Internacionales, es por lo 40 millones de fieles que tiene regados en el mundo. Por ende, ganar un trofeo que trascienda sus fronteras no es cosa de todos los años. Sin embargo, el festejo puede ser doble, ya que están a nada de quedarse también con el Brasileirao.

El ‘Mengao’ logró su séptimo Brasileirao luego de que Gremio superara 2-1 a Palmeiras, segundo del certamen. El equipo de Jorge Jesús tiene 81 puntos y aventaja en 13 a los ‘Verdão’ (68 puntos) a falta de cuatro jornadas. Flamengo es el segundo equipo brasileño en hacer el doblete. Solo el Santos de Pelé, en dos ocasiones (1962 y 1963), logró levantar la Copa Libertadores y la Liga local el mismo año. Ante esta situación, es imposible no hacer memoria y recordar la época dorada del verde y negro, cuando tuvo los 21 días más felices en la historia de la institución desde su fundación.

Aquellos días de ensueño del ‘Fla’ comenzaron el 23 de noviembre de 1981. El estadio Centenario de Montevideo se encargó de recibir el choque definitivo entre los cariocas y Cobreloa de Chile, el cual acabó 2-0 a favor de los primeros. Tras dos partidos - en la que el Fla venció en la ida (2-1) en Brasil, y cayó (1-1) en la vuelta en Santiago. Así, Flamengo ganó por primera vez la Libertadores y conquistó por primera vez el trofeo más codiciado del continente. Otro dato a destacar es que fue Zico el goleador con 11 tantos.

Zico era una de las grandes figuras de aquel Flamengo. (Foto: AP)

Cabe recordar que aquel grupo que salió campeón estuvo conformado por futbolistas con amplia experiencia en la competencia. En el arco estaba Raúl, campeón de la Libertadores con Cruzeiro en 1976; en la defensa destacaba Junior, eficiente lateral izquierdo con alma de diez; mientras que en el ataque sobresalía Adilio, quien en 1990 tuvo un fugaz paso por Alianza.

Una semana después, exactamente el 6 de diciembre, se coronó como el gran ganador del Torneo Carioca. Aquel campeonato lo definió contra Vasco da Gama, cuadro que tenía en sus filas a Roberto Dinamite y al que venció en una ronda de tres partidos. El último duelo Flamengo lo ganó 2-1 con goles de Adilio y Nunes.

La celebración fue a lo grande en Río de Janeiro por la obtención de la Libertadores y el Torneo Carioca. (Foto: AP)

Sin embargo, el mayor logro que alcanzo Flamengo en toda su historia llegó el 13 de diciembre. El conjunto brasileño venció nada menos que al Liverpool de Inglaterra en la Copa Intercontinental, que venía de ganarle con contundencia la final de la Copa de Europa al Real Madrid. Además, contaban con el escocés Kenny Dalglish como su hombre más peligroso. No solo fue triunfo, fue baile y goleada 3-0 en un estadio Nacional de Japón que quedó atónito con la gambeta y los lujos del ‘Fla’. Los goles llegaron a través de un doblete de Nunes (12′ y 41′) y un tanto de Adilo (34′). Si un día Flamengo fue capaz de tocar el cielo y convertirse en el mejor equipo de todo el mundo, fue este sin duda alguna.