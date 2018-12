Floyd Mayweather Jr. vs. Tenshin Nasukawa: horarios y canales del combate este 31 de diciembre en Japón

Floyd Mayweather Jr. vs. Tenshin Nasukawa se medirán en un combate de exhibición a tres asaltos en el Saitama, Japón. El inmaculado récord del boxeador no estará en juego, así como no peligrará la curva ascendente del prodigio del kickboxing asiático.

Mayweather aceptó este combate de exhibición por dos grandes motivos: pensando en un futuro y por las ganancias que obtendría. Floyd es mejor negociante que boxeador, y eso es decir mucho para alguien que tiene una carrera invicta y múltiples cinturones en distintas divisiones.



Por tal motivo el estadounidense Floyd Mayweather Jr. aceptó pelear el lunes 31 de diciembre contra el local Tenshin Nasukawa. La lucha, que será más una exhibición a tres rounds, no entrará en el registro de ninguno de los peleadores.

La velada del evento en el que se enfrentarán Floyd Mayweather Jr. vs. Tenshin Nasukawa, iniciará a las 3:00 pm. (Hora de Japón), 2:00 am. (Hora de Perú) de este lunes 31 de diciembre del 2018.

Además, la pelea será transmitida por la señal internacional de Fuji TV, a través del PPV de Rizin. También tiene los derechos exclusivos de la transmisión Fite TV.

Floyd Mayweather Jr. vs. Tenshin Nasukawa: día, hora y canal de la pelea por fin de año en Japón. (Foto: Difusión)

La señal de Fite TV se ve en la mayor parte de Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, etc); pero, si deseas ver Mayweather vs. Nasukawa en Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Chile o Venezuela, y el resto de países latinos, la señal no podrá ser visualizada.



"Estoy entrenando duro todos los días para enfrentar a Mayweather y dejar una marca. Esta es una gran oportunidad y estamos felices de aprovecharla. Voy a poner todo lo que hay y demostrar mis puntos fuertes. Creo que soy el luchador más rápido. Voy a usar mis armas contra él", comentó en la previa del evento Tenshin Nasukawa.