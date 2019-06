Fórmula 1, un escenario de polémicas interminables

Por Eliezer Benedetti

​

Las polémicas son inherentes a la Fórmula 1; no hay temporada en la que el ‘Gran Circo’ no sea un espacio de pura adrenalina controversial. Así se reflejó en el Gran Premio de Canadá que se disputó el domingo, donde una maniobra ilícita de Sebastian Vettel permitió que Lewis Hamilton se apodere del triunfo, el quinto de las siete carreras del calendario 2019.

Este hecho en Montreal desató una atmósfera incómoda por parte de Ferrari y dividió a la F1. Sea rigurosa o no, la sanción de los comisarios se ajusta al reglamento de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y en el vídeo publicado por la página oficial de la F1 se contempla el error que comete Vettel al reincorporarse a la pista inseguramente.

Momento preciso en el que Sebastian Vettel realiza la maniobra que le costó la victoria en el GP de Canadá. (Vídeo: Youtube / Foto: Captura)

"Los comisarios revisaron las pruebas de video y determinaron que el auto 5 (Vettel) abandonó la pista y se reincoporó de una manera insegura y forzó la salida de la pista del auto 44 (Hamilton). Y el auto 44 tuvo que tomar medidas evasivas para evitar la colisión”, explica el informe de los comisarios firmado el domingo al concluir el GP de Canadá.

Efectivamente, en las imágenes se contempla cómo Vettel retorna a la pista con un movimiento brusco de volante hacia la derecha, interponiéndose a la trayectoria que seguía Hamilton. Pero la clave del error es que cuando el alemán recuperó el control en el circuito, este soltó el volante y volvió a cortar el camino que habría tomado el corredor de Mercedes.

Es así que el soporte principal de la sanción fue este último movimiento ejecutado por Vettel. Además, el video también expone al piloto alemán girando su cabeza para mirar el espejo retrovisor, lo que refuerza la idea de que la maniobra de cortar el trayecto de Hamilton fue intencional. Por estos motivos, los comisarios tomaron la decisión unánime de castigarlo.

Vettel lideró la carrera en Montreal, pero fue castigado con cinco segundos. (Foto: AFP) propio

Este fallo desató comentarios de apoyo a la medida de los comisarios, como también de oposición. El principal protagonista, Sebastian Vettel, se sintió decepcionado y se pronunció por los cinco segundos de sanción que le costaron el triunfo. “Realmente amo las carreras viejas, los coches clásicos y los pilotos de antaño. La gente de las gradas está de acuerdo, esto es parte de la carrera. Pero hoy en día... no me gusta, todos nos parecemos un poco a abogados que usan el idioma oficial. Creo que es un error. No es el deporte del que me enamoré cuando lo veía”, dijo.

Asimismo, campeones de antaño en la F1 como Nigel Mansell y Mario Andretti apoyaron el triunfo de Vettel, siendo muy críticos con la decisión final de los cuatro comisarios deportivos. "No hubo ninguna gracia en ganar esta carrera. Dos pilotos que manejaron de manera brillante, pero a uno le robaron la victoria. ¿Dónde se supone que iba a frenar si no tenía el control del auto después de ir al pasto? Era un pasajero, no tenía manera de ensayar otra maniobra", manifestó el británico Mansell, campeón en 1992 con Williams-Renault.

Por su parte, el italoestadounidense Andretti, que logró el título en 1978 a bordo de un Lotus Ford-Cosworth, reforzó la anterior idea. "Creo que la función de los comisarios es penalizar movimientos que son inseguros y flagrantes, no errores honestos que son parte de carreras duras. No es aceptable para el nivel de nuestro gran deporte", expresó.

Lewis Hamilton invitó a Vettel a subirse al podio del primer lugar de la carrera. (Foto: Reuters)

Antagónicamente, Nico Rosberg, quien se coronó en el 2016 con Mercedes, señaló que pese al merecimiento de Vettel por quedarse con el triunfo, la determinación de los comisarios fue correcta. “Miré la repetición muchas, muchas veces, y Lewis hubiera terminado contra el muro si seguía. Es muy claro que, desafortunadamente, fue una reincorporación insegura a la pista. Esa es la regla. Mi padre (Keke Rosberg, campeón en 1982) opina que la maniobra merecía en un 40% la penalización, porque Seb perdió el control y tenía los neumáticos sucios. Es cierto, pero la regla dice que cuando te sales de la pista debes reincorporarte de forma segura", explicó.

Por último, Jolyon Palmer, ex piloto de Renault, criticó la conducta que tomó Vettel en su columna semanal para la BBC. "La sobreactuación y los alaridos fueron sinceramente ridículos. Solo puedo imaginar que se trata de una reacción emocional basada en que ya vemos que mueren las esperanzas de que Ferrari pueda luchar por el título o de que haya una lucha por el título", opina.

-Otros errores de Vettel en la F1-

Una situación que se contrapone a Sebastian Vettel es que, a pesar de su enorme talento en el circuito, no es indemne a los errores. Su lado más humano también se expone en la F1. A lo largo de su carrera, el tetracampeón del mundo ha cometido numerosos fallos que le han costado victorias o incluso quedar fuera de la pelea por el título.

"Sebastian trabaja increíblemente duro y casi nadie es más crítico que él. Si tiene una debilidad, es que puede cometer errores estúpidos en caliente. Si lidera, es casi invencible. Pero las personas lidian con la presión de manera diferente", declaró hace unos meses su ex jefe técnico en su época de Red Bull Christian Horner.



Con este último error en Montreal, Canadá, Vettel acumula 10 fallos que ya le han costado victorias. Sin embargo, esta última es la que mayor significado y repercusión, ya que se trata de siete victorias de siete posibles para Mercedes en la presente temporada, lo que deja a Ferrari en una posición más difícil de afrontar en el resto del calendario.

La lista de errores de Vettel se inició en el 2017, cuando en otro duelo con Lewis Hamilton en Bakú, el alemán choca la parte trasera del coche del británico. Luego, Seb se enfada, se posiciona en paralelo y lo vuelve a golpear, por lo que a continuación se anunció la bandera roja. Vettel fue castigado con 10 segundos por la acción.

En ese 2017, también firmó uno de sus fallos más famosos en la salida del GP de Singapur. El 2018 fue el año en que más defectos ha tenido, equivocándose en Bakú, Francia, Alemania, Monza, Suzuka y Austin. Finalmente, este año no ha sido la excepción: ya sucedió en Bahrein y esta última en Canadá, que le costó cinco segundos y su primera victoria del año.