“En la Fórmula 3, un fin de semana puede cambiar toda tu carrera”: Matías Zagazeta y su sueño de llevar la bandera del Perú a lo más alto del automovilismo

A sus 21 años, el deportista nacional habla de la dureza de competir en Europa, de cómo un solo fin de semana puede cambiar el rumbo de su carrera, con la Fórmula 2 como siguiente paso y la Fórmula 1 como el gran sueño por cumplir. Tras varios meses en el ‘Viejo Continente’, Zagazeta volvió unos días a Lima y, en sus palabras y gestos, transmite la ilusión de ver pronto la bandera del Perú en lo más alto del automovilismo mundial.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Este es tu segundo año en la Fórmula 3, una categoría muy competitiva. ¿En qué aspectos sientes que has mejorado respecto a tu debut?

Primero que todo, es increíble tener la oportunidad de competir en Fórmula 3, con 30 pilotos de altísimo nivel. Creo que he mejorado mucho en mi confianza, en las clasificaciones —que el año pasado me costaban más— y también en la agresividad en carrera: adelantamientos, defensas… en general me siento un piloto mucho más completo. La preparación en Nueva Zelanda fue clave para eso.

Esa experiencia en Nueva Zelanda, con victorias ante rivales de primer nivel, ¿te dio un impulso extra?

Sí, totalmente. Allí competí contra Arvid [Lindblad], un piloto de Red Bull que seguramente estará en Fórmula 1 pronto. Poder ganarle algunas carreras me dio mucha confianza para encarar esta temporada en Fórmula 3.

Has cambiado de equipo este año. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación?

Es un entorno nuevo: otra cultura, nuevos ingenieros, mecánicos, una estructura diferente. Además, es la primera temporada del equipo en Fórmula 3, aunque ya tienen experiencia en Fórmula 2. Cada fin de semana empezamos casi de cero para acortar la distancia con los demás. Ha sido un reto, pero estoy feliz de aportar y quiero cerrar bien la temporada en Monza.

¿Cómo se dio ese contacto con tu nuevo equipo?

A través de mis managers británicos. Ellos manejan el acercamiento con los equipos y filtran las ofertas. No es fácil conseguir un asiento en Fórmula 3: hay 30 plazas y más de 150 pilotos que las buscan. Además, es un deporte costoso, por lo que también agradezco mucho el apoyo de mis auspiciadores.

Muchos desconocen que más allá del aspecto mental y del talento, es muy importante el aspecto físico en este tipo de categorías de automovilismo...

Es importante, muy importante. Entrenamos todo el cuerpo, pero sobre todo cuello y piernas. El pedal de freno, por ejemplo, requiere una fuerza de 150 kilos. No es comparable con un auto de calle. La demanda física y mental es enorme, somos atletas también. Mis amigos, cuando prueban mi simulador en Barcelona [lugar donde reside], se sorprenden de lo difícil que es frenar o girar el timón.

Se viene Monza, la última fecha. ¿Qué esperas de ese fin de semana?

Mi objetivo es meterme entre los 10 primeros en clasificación, sumar puntos y pelear por un podio. Ganar en Monza sería un sueño, especialmente si puedo escuchar el himno nacional. Voy a dejarlo todo para lograrlo.

Tu campaña en la Fórmula 4 británica años atrás fue muy destacada. ¿Qué recuerdos te deja?

Fue durísimo, una de las categorías más competitivas del mundo. En mi primer año me costó, pero en el segundo terminé subcampeón, muy cerca de ganar el campeonato. Esa experiencia me dio mucha confianza y abrió las puertas para estar hoy en Fórmula 3.

El sueño de la Fórmula 1 sigue latente, pero lo primero sería pensar en la Fórmula 2. ¿Ves cercana esa categoría?

En este deporte, un fin de semana puede cambiar todo. Si tengo un gran resultado en Monza, podría abrirse la opción de saltar a Fórmula 2. Así que lo tomo carrera por carrera, aprovechando cada oportunidad.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. ¿Qué papel juegan tus auspiciadores y tu familia?

Son fundamentales. Estoy muy agradecido con mis auspiciadores y con mi familia. Desde los 16 años vivo en otro continente y eso no fue sencillo ni para mí ni para mis padres, pero siempre me apoyaron y me dieron libertad para perseguir mis sueños.

Qué sensaciones te dejan el hecho de que la Fórmula 3 se corra también a la par de la Fórmula 1, de estar cerca a los pilotos que está en la máxima categoría...

Es increíble. Con algunos pilotos de Fórmula 2 y Fórmula 3 somos grandes amigos, incluso con los rookies que ya están en Fórmula 1. Al final compartimos la misma pasión y un estilo de vida parecido, eso nos une mucho.

¿Qué se viene después de Monza?

Todo dependerá del resultado, pero será un periodo de preparación intensa para el 2026: entrenamientos, días de testing, muchas pruebas. Sea cual sea la oportunidad, voy a dejarlo todo para pelear por un campeonato.

Además… Dos peruanos acompañarán en Monza a Zagazeta gracias a WIN







****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.