“Verstappen pelea no solo por un título, sino por redefinir su legado”: Daniel San Román y el análisis de las próximas pruebas del piloto neerlandés que no se rinde por el título

A seis fechas del final, Max Verstappen no solo corre contra McLaren: corre contra la estadística, el calendario y, sobre todo, contra la narrativa que él mismo creó. Tres años de dominio absoluto lo convirtieron en el villano perfecto del paddock. Hoy, con 63 puntos menos que Oscar Piastri y el brillo papaya encandilando a la Fórmula 1, el neerlandés está obligado a escribir el capítulo que nadie esperaba: el del campeón que aprende a perder sin rendirse.

Tras el Gran Premio de Singapur, el 5 de octubre de 2025, Piastri lidera el campeonato de pilotos con 336 puntos, seguido por Lando Norris con 312 y Verstappen en tercero con 273. Con 180 puntos en juego –150 de las seis carreras restantes (Austin, México, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dhabi), 24 de los sprints en Austin, Brasil y Catar, más 6 por vueltas rápidas–, las probabilidades de Verstappen se estiman entre 10-15%, según simulaciones y apuestas (8 a 1). Pero el instinto, esa mezcla de talento y rabia que lo define, suele ignorar los cálculos.

McLaren, ya campeón de constructores con 650 puntos, corre sin presión, pero su política de “reglas papaya” –que evita favorecer a Piastri o Norris– aumenta el riesgo de errores, como las tensiones vistas en Hungría 2024 o el choque de Norris con Verstappen en México 2024. Esa grieta podría ser la oportunidad de Verstappen. Un escenario optimista lo ve ganando Brasil, Catar y Abu Dhabi (90 puntos), con McLaren sufriendo un doble DNF en México por un error interno o colisión con rivales. Esto daría a Verstappen 453 puntos frente a 420 de Piastri, suficiente para un título por countback, gracias a más victorias.

Austin (19 de octubre, con sprint) será su examen de autocontrol. En 2024, Verstappen y Norris se anularon con penalizaciones, dejando la victoria a Leclerc (Ferrari). McLaren, con su velocidad actual, podría dominar, pero un podio de Verstappen recortaría 5-10 puntos netos si evita incidentes. México (26 de octubre), su circuito fetiche por victorias pasadas, es una trampa emocional: el choque con Norris en 2024 lo relegó a sexto. La altitud beneficia a Red Bull, pero un error podría sepultarlo.

Brasil (2 de noviembre, con sprint) es el territorio donde el caos se arrodilla ante el talento. En 2024, Verstappen convirtió un P17 en victoria bajo la lluvia, mientras McLaren luchaba. Si repite, con lluvia pronosticada, podría ganar 15-20 puntos netos. Las Vegas (23 de noviembre) favorece a McLaren, tras el doblete de Mercedes en 2024. El frío nocturno limita a Red Bull, dejando a Verstappen con 3-8 puntos netos en el mejor caso.

Catar (30 de noviembre, con sprint) es ideal para Verstappen. Su victoria cómoda en 2024 en curvas rápidas podría repetirse, sumando 12-18 puntos netos con sprint incluido. Abu Dhabi (7 de diciembre), donde Norris ganó en 2024, es el cierre cinematográfico. Verstappen, históricamente dominante, podría recortar 8-15 puntos o resolver un empate por countback.

La rivalidad Verstappen-Norris, forjada en duelos intensos como México 2024, añade fuego. Pero Red Bull no es el de antes: la salida de figuras como Adrian Newey ha debilitado su percepción de invencibilidad, aunque su mejora reciente muestra resiliencia. En el 75º aniversario de la F1, Verstappen pelea no solo por un título, sino por redefinir su legado. Si McLaren se equivoca, el milagro es posible. Si no, el título será papaya. Las casas de apuestas dan un 11%. La historia, tal vez un poco más.

