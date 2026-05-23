F1 en vivo, Gran Premio de Canadá Fórmula 1 2026: sigue la carrera de Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve.

El británico George Russell se impuso este sábado en un tenso esprint del Gran Premio de Canadá de F1 después de un picante duelo con el italiano Kimi Antonelli, su compañero de Mercedes y líder del Mundial.

¿A qué hora empieza el GP de Canadá 2026?

Aquí los horarios confirmados para la carrera del domingo 24 de mayo:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Chile, Argentina y Uruguay: 5:00 a.m.

5:00 a.m. España: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos (PT): 1:00 p.m.

El británico Lando Norris, de McLaren, ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y puso fin a la invencibilidad de Mercedes en la temporada 2026.

El vigente campeón del mundo, que había partido desde la pole position, aventajó en 3,766 segundos a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, logrando el 1-2 para Mercedes tras las 19 vueltas al Autódromo Internacional de Miami.

Tercero terminó el monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, delante del inglés George Russell, de Mercedes, que quedó cuarto, y del cuádruple campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quinto.

Dónder ver F1, GP de Canadá 2026

Si estás en México: Canal 5, Fox Sports, Sky Sports, F1 TV Pro, ViX Premium e Izzi Go

Si estás en Argentina: Disney Plus, Fox Sports en DirecTV (608 SD) y 1608 HD), Cablevisión Digital y Flow (26 SD y 107 HD).

Si estás en Perú: ESPN, Disney Plus, F1 TV Pro

Si estás en Chile: ESPN, Disney Plus, F1 TV Pro.

Si estás en Ecuador: ESPN, Disney Plus, F1 TV Pro.

Si estás en Colombia: ESPN, Disney Plus, F1 TV Pro.

Si estás en Venezuela: ESPN, Disney Plus, F1 TV Pro.

Si estás en Bolivia: ESPN, Disney Plus, F1 TV Pro.

Si estás en Paraguay: ESPN, Disney Plus, F1 TV Pro.

Si estás en Costa Rica: ESPN, Disney Plus, F1 TV Pro.

Si estás en Uruguay: ESPN, Disney Plus, F1 TV Pro.

Si estás en España: DAZN F1 y Movistar Plus.

F1 streaming: F1 TV Pro.