En las primeras dos carreras hemos visto algo curioso. Hubo adelantamientos, cambios de posición y movimientos en pista que, en teoría, deberían entusiasmar a cualquier fan de la Fórmula 1 sin embargo, al terminar las carreras, el ambiente en el paddock estaba lejos del entusiasmo. Varios pilotos coincidían en la misma sensación que algo no terminaba de encajar. El inicio de la nueva era reglamentaria de 2026 prometía reiniciar el tablero competitivo de la categoría derrumbando las monarquías absolutas. Pero así como cada gran cambio técnico genera expectativas también genera tensiones y esta vez las críticas no llegaron solo de los aficionados, sino de los propios protagonistas. De esta manera cuando Lando Norris, Max Verstappen o Carlos Sainz cuestionan el comportamiento de los nuevos monoplazas, no están hablando únicamente de un reglamento incómodo sino que están planteando una pregunta más profunda: qué significa hoy realmente correr en Fórmula 1. El problema no está en la cantidad de adelantamientos, sino en su naturaleza. Pareciera que este 2026 no se trata de quién frenó más tarde, quién tomó mejor la curva o quién se atrevió a arriesgar más. Se trata de quién ha gestionado mejor su energía y ese concepto es más de videojuego que de automovilismo.

La gestión energética se ha vuelto central en los nuevos autos. El uso del boost, la recuperación de energía y la aerodinámica activa determinan buena parte del comportamiento del monoplaza. En determinados momentos, dependiendo de cómo se despliegue la potencia eléctrica, pueden aparecer diferencias de velocidad de hasta 30 o incluso 50 kilómetros por hora entre autos. Eso produce adelantamientos espectaculares en apariencia, pero extraños para quienes conocen la lógica tradicional del automovilismo. No es necesariamente una batalla directa entre pilotos, sino un momento estratégico en el que uno tiene energía disponible y el otro no. Y ahí aparece el verdadero dilema, ahí es donde los puristas sentimos que la emoción no puede reducirse a saber el momento preciso de aplicar la energía que se ha reservado siendo cauto. Eso no es automovilismo entendiendo que la Fórmula 1 siempre ha sido un delicado equilibrio entre tecnología y talento humano. Nadie discute que los autos sean prodigios de ingeniería pero el espectáculo nace cuando el piloto es capaz de dominar esa máquina al límite.

Pese a finalizar en el tercer puesto, Lando Norris se convirtió en el campeón mundial número 30 de la historia de la F1 al superar en puntaje a Max Verstappen y Oscar Piastri. | Crédito: @f1 / @rMcLarenF1 / X / Composición Mag

Esta temporada es como si la FIA estuviera empecinada a convertir a un cavalinho rampante en un pony manso, a unas flechas plateadas en simples clips metálicos con brillantina y a toros alados en bull terries dormilones. Los propios pilotos lo han dejado entrever el desagrado. Norris habló de situaciones caóticas e incluso peligrosas. Sainz mencionó salidas complicadas donde la combinación de aerodinámica activa y rebufo generaba comportamientos impredecibles. Incluso Charles Leclerc, menos crítico que otros, admitió que la forma de adelantar ha cambiado: ahora es más un juego estratégico que una batalla directa. La crítica no es completamente nueva. La Fórmula 1 ya vivió momentos similares. En 2014, cuando llegaron las unidades de potencia híbridas, muchos cuestionaron la complejidad de los nuevos autos y el dominio inmediato de Mercedes. Con el tiempo la categoría se ajustó, los equipos se acercaron y el espectáculo volvió a encontrar equilibrio.

El desafío ahora parece más conceptual. Las nuevas reglas responden a una lógica clara: acercar la tecnología de la Fórmula 1 al futuro de la industria automotriz. Electrificación, eficiencia energética y sostenibilidad son objetivos razonables en un mundo donde los fabricantes buscan relevancia tecnológica pero el espectáculo deportivo sigue obedeciendo a otra lógica. El público no enciende la televisión para ver quién gestiona mejor una batería. La enciende para ver a los mejores pilotos del mundo empujar máquinas extraordinarias al límite.

Hoy, tras los cambios, pareciera que los pilotos se han convertido en “niñeras de baterías”. Levantan el pie para recargar, calculan cuándo desplegar y administran para definir. Los últimos dos domingos, por momentos, estas tres acciones (pedal, pausa y definición de la puntada) me hicieron acordar de mi bisabuela Marina usando su máquina de coser a pedal. Por eso no sorprende que ya se discuta la posibilidad de ajustar el equilibrio entre la potencia eléctrica y el motor de combustión en el futuro cercano. La FIA sabe que cada revolución técnica necesita correcciones y la historia de la Fórmula 1 está llena de ellas. La categoría siempre ha sido peligrosa, compleja y tecnológicamente fascinante, pero su atractivo nunca ha estado solo en la ingeniería. Ha estado en ver hasta dónde puede llegar un piloto cuando todo depende de su talento, su valentía y su instinto. Porque cuando el piloto deja de ser el protagonista, la Fórmula 1 puede seguir siendo un laboratorio tecnológico extraordinario. Pero corre el riesgo de dejar de ser el espectáculo que millones quieren ver.