El GP Australia 2026 iniciará una intensa temporada de F1 y miles de fanáticos buscan saber a qué hora empieza y por dónde ver la carrera desde Perú, México, Argentina, España y Estados Unidos. El evento se disputará en el icónico Circuito Albert Park, uno de los más espectaculares del calendario.

¿A qué hora empieza el GP de Australia 2026?

Aquí los horarios confirmados para la carrera del sábado:

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 p.m.

11:00 p.m. México (CDMX): 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile, Argentina y Uruguay: 1:00 a.m.

1:00 a.m. España: 5:00 a.m.

5:00 a.m. Estados Unidos (ET): 11:00 p.m.

11:00 p.m. Estados Unidos (PT): 8:00 p.m.

Estos horarios permiten al público hispanohablante ubicarse fácilmente según su región y seguir el inicio del campeonato sin perder detalle.

Dónde ver el GP de Australia 2026 en cada país

La transmisión varía según la región, pero estas son las opciones oficiales:

Perú

ESPN por TV paga.

por TV paga. Disney+ Premium o ESPN App en streaming.

o en streaming. F1 TV Pro, servicio oficial de la Fórmula 1.

México

Sky Sports en TV.

en TV. F1 TV Pro e Izzi Go en streaming.

Argentina

FOX Sports

Disney+ Premium y F1 TV Pro online.

España

DAZN F1 , dueño de los derechos.

, dueño de los derechos. También disponible vía Movistar Plus+ si incluye el paquete de DAZN.

Estados Unidos

Apple TV y Netflix son las opciones streaming.

GP de Asutralia: el inicio de una nueva temporada

El comienzo de cualquier temporada de Fórmula 1 presenta un velo de incertidumbre, y la de 2026, que comenzará este fin de semana en Melbourne, tiene el añadido de un nuevo reglamento que amenaza con cambiar la jerarquía, pero por lo visto en pretemporada, los equipos que han dominado el Mundial en los últimos años aparecen de nuevo como favoritos en la carrera por el título.

En los ensayos de pretemporada unos y otros se han acusado de esconder sus cartas y el verdadero potencial de los nuevos monoplazas, con algunos equipos aprovechándose de un vacío en el nuevo reglamento para sacar una ventaja.

El horizonte comenzará a aclararse a partir de Melbourne y a lo largo de las otras 23 carreras que componen un campeonato que contará con dos Grandes Premios en España (el tradicional en Barcelona y el nuevo en el circuito urbano de Madrid), además de las citas latinoamericanas en Brasil y México.