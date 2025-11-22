El GP de Las Vegas 2025 será una de las carreras más esperadas del calendario de la F1, con Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris peleando por el campeonato. La acción regresa a Las Vegas Strip Circuit este sábado 22 de noviembre, y aquí te contamos dónde ver la carrera en vivo, horarios por país y plataformas de streaming disponibles en toda Sudamérica.
Cuándo se corre el GP Las Vegas 2025
- Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025
- Circuito: Las Vegas Strip Circuit
- Vueltas: 50
- Inicio de carrera: 22:00 (hora local de México)
¿A qué hora es el F1 GP Las Vegas 2025?
- México: 21:00
- Perú: 22:00
- Colombia: 22:00
- Ecuador: 22:00
- Bolivia: 23:00
- Venezuela: 23:00
- Argentina: 00:00 del domingo
- Chile: 00:00 del domingo
- Paraguay: 00:00 del domingo
- Uruguay: 00:00 del domingo
- España: 00:00 del domingo
Dónde ver F1 GP Las Vegas EN VIVO
Los fanáticos de la Fórmula 1 en Sudamérica tienen varias opciones para disfrutar la carrera en directo:
Televisión por cable
- ESPN transmite en exclusiva para toda Sudamérica el GP de Estados Unidos 2025.
- Cobertura completa con clasificación, previa y análisis posterior.
Streaming oficial
- Disney+ (Latinoamérica): transmite todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo y bajo demanda.
- F1 TV Pro (servicio oficial de la Fórmula 1): disponible en la mayoría de países sudamericanos, con cámaras a bordo, cronómetro en tiempo real y comentarios en español e inglés.
Otras opciones
- Flow, DirecTV GO (DGO) y Claro Video retransmiten la señal de ESPN según el operador contratado.
- Algunos países ofrecen la opción de seguir la carrera vía apps móviles o Smart TV con el login de tu cableoperador.
