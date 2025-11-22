F1 en directo: revisa los horarios, canales y dónde ver la carrera del GP Las Vegas 2025 hoy en vivo. | Crédito: F1 / Facebook
F1 en directo: revisa los horarios, canales y dónde ver la carrera del GP Las Vegas 2025 hoy en vivo. | Crédito: F1 / Facebook
Redacción EC
Redacción EC

El será una de las carreras más esperadas del calendario de la , con Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris peleando por el campeonato. La acción regresa a Las Vegas Strip Circuit este sábado 22 de noviembre, y aquí te contamos dónde ver la carrera en vivo, horarios por país y plataformas de streaming disponibles en toda Sudamérica.

Cuándo se corre el GP Las Vegas 2025

  • Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025
  • Circuito: Las Vegas Strip Circuit
  • Vueltas: 50
  • Inicio de carrera: 22:00 (hora local de México)

¿A qué hora es el F1 GP Las Vegas 2025?

  • México: 21:00
  • Perú: 22:00
  • Colombia: 22:00
  • Ecuador: 22:00
  • Bolivia: 23:00
  • Venezuela: 23:00
  • Argentina: 00:00 del domingo
  • Chile: 00:00 del domingo
  • Paraguay: 00:00 del domingo
  • Uruguay: 00:00 del domingo
  • España: 00:00 del domingo

Dónde ver F1 GP Las Vegas EN VIVO

Los fanáticos de la Fórmula 1 en Sudamérica tienen varias opciones para disfrutar la carrera en directo:

Los fanáticos de la Fórmula 1 en Sudamérica tienen varias opciones para disfrutar la carrera en directo:

Televisión por cable

  • ESPN transmite en exclusiva para toda Sudamérica el GP de Estados Unidos 2025.
  • Cobertura completa con clasificación, previa y análisis posterior.

Streaming oficial

  • Disney+ (Latinoamérica): transmite todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo y bajo demanda.
  • F1 TV Pro (servicio oficial de la Fórmula 1): disponible en la mayoría de países sudamericanos, con cámaras a bordo, cronómetro en tiempo real y comentarios en español e inglés.

Otras opciones

  • Flow, DirecTV GO (DGO) y Claro Video retransmiten la señal de ESPN según el operador contratado.
  • Algunos países ofrecen la opción de seguir la carrera vía apps móviles o Smart TV con el login de tu cableoperador.

