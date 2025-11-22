El GP de Las Vegas 2025 será una de las carreras más esperadas del calendario de la F1, con Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris peleando por el campeonato. La acción regresa a Las Vegas Strip Circuit este sábado 22 de noviembre, y aquí te contamos dónde ver la carrera en vivo, horarios por país y plataformas de streaming disponibles en toda Sudamérica.

Cuándo se corre el GP Las Vegas 2025

Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Sábado 22 de noviembre de 2025 Circuito: Las Vegas Strip Circuit

Las Vegas Strip Circuit Vueltas: 50

50 Inicio de carrera: 22:00 (hora local de México)

¿A qué hora es el F1 GP Las Vegas 2025?

México: 21:00

21:00 Perú: 22:00

22:00 Colombia: 22:00

22:00 Ecuador: 22:00

22:00 Bolivia: 23:00

23:00 Venezuela: 23:00

23:00 Argentina: 00:00 del domingo

00:00 del domingo Chile: 00:00 del domingo

00:00 del domingo Paraguay: 00:00 del domingo

00:00 del domingo Uruguay: 00:00 del domingo

00:00 del domingo España: 00:00 del domingo

Dónde ver F1 GP Las Vegas EN VIVO

Los fanáticos de la Fórmula 1 en Sudamérica tienen varias opciones para disfrutar la carrera en directo:

Televisión por cable

ESPN transmite en exclusiva para toda Sudamérica el GP de Estados Unidos 2025.

transmite en exclusiva para toda Sudamérica el GP de Estados Unidos 2025. Cobertura completa con clasificación, previa y análisis posterior.

Streaming oficial

Disney+ (Latinoamérica): transmite todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo y bajo demanda.

(Latinoamérica): transmite todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo y bajo demanda. F1 TV Pro (servicio oficial de la Fórmula 1): disponible en la mayoría de países sudamericanos, con cámaras a bordo, cronómetro en tiempo real y comentarios en español e inglés.

Otras opciones