El GP de México 2025 será una de las carreras más esperadas del calendario de la F1, con Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris peleando por el campeonato. La acción regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 26 de octubre, y aquí te contamos dónde ver la carrera en vivo, horarios por país y plataformas de streaming disponibles en toda Sudamérica.

Cuándo se corre el GP México 2025

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Domingo 26 de octubre de 2025 Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez (México DF)

Autódromo Hermanos Rodríguez (México DF) Vueltas: 71

71 Inicio de carrera: 14:00 (hora local de México)

¿A qué hora es el F1 GP México 2025?

Argentina: 17:00

17:00 Chile: 17:00

17:00 Perú: 15:00

15:00 Colombia: 15:00

15:00 Ecuador: 15:00

15:00 Bolivia: 16:00

16:00 Venezuela: 16:00

16:00 Paraguay: 17:00

17:00 Uruguay: 17:00

17:00 México: 14:00

14:00 España: 22:00

Dónde ver F1 GP México EN VIVO

Los fanáticos de la Fórmula 1 en Sudamérica tienen varias opciones para disfrutar la carrera en directo:

Televisión por cable

ESPN transmite en exclusiva para toda Sudamérica el GP de México 2025.

transmite en exclusiva para toda Sudamérica el GP de Estados Unidos 2025. Cobertura completa con clasificación, previa y análisis posterior.

Streaming oficial

Disney+ (Latinoamérica): transmite todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo y bajo demanda.

(Latinoamérica): transmite todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo y bajo demanda. F1 TV Pro (servicio oficial de la Fórmula 1): disponible en la mayoría de países sudamericanos, con cámaras a bordo, cronómetro en tiempo real y comentarios en español e inglés.

Otras opciones