El GP de México 2025 será una de las carreras más esperadas del calendario de la F1, con Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris peleando por el campeonato. La acción regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 26 de octubre, y aquí te contamos dónde ver la carrera en vivo, horarios por país y plataformas de streaming disponibles en toda Sudamérica.
Cuándo se corre el GP México 2025
- Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
- Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez (México DF)
- Vueltas: 71
- Inicio de carrera: 14:00 (hora local de México)
¿A qué hora es el F1 GP México 2025?
- Argentina: 17:00
- Chile: 17:00
- Perú: 15:00
- Colombia: 15:00
- Ecuador: 15:00
- Bolivia: 16:00
- Venezuela: 16:00
- Paraguay: 17:00
- Uruguay: 17:00
- México: 14:00
- España: 22:00
Dónde ver F1 GP México EN VIVO
Los fanáticos de la Fórmula 1 en Sudamérica tienen varias opciones para disfrutar la carrera en directo:
Televisión por cable
- ESPN transmite en exclusiva para toda Sudamérica el GP de Estados Unidos 2025.
- Cobertura completa con clasificación, previa y análisis posterior.
Streaming oficial
- Disney+ (Latinoamérica): transmite todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo y bajo demanda.
- F1 TV Pro (servicio oficial de la Fórmula 1): disponible en la mayoría de países sudamericanos, con cámaras a bordo, cronómetro en tiempo real y comentarios en español e inglés.
Otras opciones
- Flow, DirecTV GO (DGO) y Claro Video retransmiten la señal de ESPN según el operador contratado.
- Algunos países ofrecen la opción de seguir la carrera vía apps móviles o Smart TV con el login de tu cableoperador.