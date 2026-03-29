Durante años nos enseñaron que en la Fórmula 1 ganaba el más valiente. El que frenaba más tarde, el que aceleraba antes, el que sostenía el auto donde otros levantaban. Hoy, ese piloto probablemente perdería.

La temporada 2026 ha empezado con una claridad incómoda: Mercedes y Ferrari están en otra liga. Han copado los podios iniciales y todo indica que el Gran Premio de Japón será la tercera batalla entre los dos mejores conceptos del campeonato. Mercedes llega con ventaja, especialmente en recta y motor. Ferrari, con la esperanza de que Suzuka (un circuito menos dependiente del “modo recta”) reduzca esa diferencia. Hasta ahí, la historia podría parecer familiar. Pero no lo es.

Porque esta ya no es una Fórmula 1 donde gana simplemente el más rápido. Es una Fórmula 1 donde gana el que mejor entiende cuándo no serlo. El ejemplo más reciente llegó en China, con ese alerón delantero de Mercedes que levantó sospechas. Su comportamiento, con posiciones intermedias durante la frenada, parecía bordear el límite reglamentario.

La FIA investigó, pero no encontró ilegalidad. Y la explicación de George Russell fue, curiosamente, más interesante que la sospecha: no era una ventaja, sino un problema de fiabilidad, según reportes, podría estar asociado a la presión hidráulica. En otro contexto, eso sería una debilidad. Hoy no lo es. Porque incluso con imperfecciones, Mercedes sigue siendo el punto de referencia. Y eso habla menos de una pieza puntual y más de un concepto que está un paso adelante.

Ferrari lo sabe. Por eso no está intentando copiar la velocidad punta, sino sobrevivir a ella. Suzuka, con solo dos zonas claras de “modo recta”, debería reducir la diferencia. Lewis Hamilton lo dijo sin rodeos: cuando Mercedes activa ese modo, desaparece. Cuando no, el juego se equilibra. Pero incluso si el circuito acerca las cosas, la pregunta de fondo no cambia: ¿quién entiende mejor esta Fórmula 1? Porque 2026 no es solo una evolución técnica es un cambio de lógica. La gestión energética dejó de ser un detalle para convertirse en el centro del juego y ya no se trata de ir al límite en cada curva, sino de decidir cuándo hacerlo. De adelantar sabiendo que puedes quedarte sin defensa en la siguiente recta, de aceptar que, a veces, el sistema te obliga a soltar. Y eso incomoda.

No es casualidad que pilotos como Max Verstappen o Lando Norris hayan sido críticos. No están cuestionando la velocidad sino la sensación de control. La idea de que, por momentos, no compites contra otro piloto, sino contra el comportamiento de tu propia batería. Que puedes hacer todo bien y aun así quedar expuesto, relegado, inofensivo. El caso de McLaren en China lo dejó en evidencia de la forma más cruda. Dos autos fuera antes de la largada, ambos por problemas distintos en la batería: uno de software, otro de hardware. El resultado fue el mismo: ni siquiera pudieron competir. Y en el caso de Norris, el golpe es más profundo, porque ya perdió una de las unidades disponibles para toda la temporada. Eso no es un detalle técnico sino un riesgo estructural.

Kimi Antonelli se llevó el triunfo en el GP de Japón 2026 de la F1 y se convirtió en el líder del Mundial de Pilotos más joven de la historia. Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) completaron el podio. | Crédito: @F1 / @MercedesAMGF1 / X / Composición Mag

La Fórmula 1 siempre fue una mezcla de velocidad y fiabilidad. Pero hoy es, además, una competencia de gestión en un entorno que no siempre te deja ser libre y ahí es donde Mercedes vuelve a marcar diferencia. No porque no tenga fallos. Los tiene. Pero porque entiende mejor el conjunto. No solo corre rápido. Corre mejor dentro del sistema. Suzuka será una prueba interesante. Es un circuito que premia el balance, la confianza y la precisión en curvas de alta velocidad. Menos recta, más técnica. Menos potencia pura, más consistencia. Si Ferrari va a cerrar la brecha, es aquí. Pero incluso si lo logra, la discusión de fondo no cambia porque el gran cambio de esta temporada no está en quién lidera, sino en qué se está premiando. Antes, la Fórmula 1 recompensaba al que iba más allá del límite mientras hoy es al que sabe convivir con él. Y en ese juego, Mercedes no solo está ganando, está enseñando cómo se gana.