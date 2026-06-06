Por Daniel San Román

Hay circuitos que forman parte del calendario y hay otros que parecen formar parte de una religión. Mónaco pertenece a esa segunda categoría. Cada año, cuando llega el fin de semana del Principado, reaparece el mismo debate. Que ya no se puede adelantar. Que las carreras son aburridas. Que el espectáculo es mejor en otros circuitos. Que la Fórmula 1 moderna merece algo diferente. Y, sin embargo, cada año Mónaco sigue ahí. Como esas viejas catedrales que sobreviven a las ciudades que crecieron a su alrededor. Tal vez porque el verdadero valor de Mónaco nunca estuvo en los adelantamientos.

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