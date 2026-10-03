El GP de Bahréin 2026 continuará una intensa temporada de Fórmula 1 y millones de fanáticos buscan saber a qué hora empieza y por dónde ver la carrera desde Perú, México, Argentina, España y Estados Unidos. El evento se disputará en el icónico Circuito Internacional de Sepang, ubicado a unos 40 km al sur de la ciudad de Kuala Lumpur (Malasia).

¿A qué hora empieza el GP de Bahréin 2026?

Aquí los horarios confirmados para la carrera del domingo:

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 a.m.

2:00 a.m. México (CDMX): 1:00 a.m.

1:00 a.m. Bolivia y Venezuela: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Paraguay, Argentina y Uruguay: 4:00 a.m.

4:00 a.m. España: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Estados Unidos (ET): 3:00 a.m.

3:00 a.m. Estados Unidos (PT): 12:00 a.m.

Estos horarios permiten al público hispanohablante ubicarse fácilmente según su región y seguir el inicio del campeonato sin perder detalle.

Dónde ver el GP de Bahréin 2026 en cada país

La transmisión varía según la región, pero estas son las opciones oficiales:

Perú

ESPN por TV paga.

por TV paga. Disney+ Premium o ESPN App en streaming.

o en streaming. F1 TV Pro, servicio oficial de la Fórmula 1.

México

Sky Sports en TV.

en TV. F1 TV Pro e Izzi Go en streaming.

Argentina

FOX Sports

Disney+ Premium y F1 TV Pro online.

España

DAZN F1 , dueño de los derechos.

, dueño de los derechos. También disponible vía Movistar Plus+ si incluye el paquete de DAZN.

Estados Unidos

Apple TV y Netflix son las opciones streaming.

GP de Bahréin 2026: una carrera decisiva

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la pole position el domingo en el Gran Premio de Baréin, que se disputa excepcionalmente en Malasia, tras lograr el sábado el mejor tiempo en la clasificación.

Se trata de la primera pole de la temporada para Verstappen, que se impuso al británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Isack Hadjar (Red Bull) firmó el tercer mejor tiempo pero será el líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes) quien salga desde la tercera posición, ya que Hadjar tiene una penalización de cinco puestos por haber cambiado piezas de su motor.

Los Red Bull, que atravesaron una primera mitad de temporada muy complicada, han dado un paso hacia delante desde el Gran Premio de Azerbaiyán de la semana pasada, donde la dupla de monoplazas logró terminar en el podio.

Ambos pilotos brillaron viernes y sábado en los ensayos libres del trazado de Sepang, antes de confirmar su dominio en la clasificación.