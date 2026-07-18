El GP de Bélgica 2026 continuará una intensa temporada de Fórmula 1 y millones de fanáticos buscan saber a qué hora empieza y por dónde ver la carrera desde Perú, México, Argentina, España y Estados Unidos. El evento se disputará en el icónico Circuito de Spa-Francorchamps, ubicado en Stavelot, Bélgica, en la región de las Ardenas. Es uno de los trazados más emblemáticos del calendario por curvas como Eau Rouge y Raidillon, consideradas entre las más desafiantes del automovilismo

¿A qué hora empieza el GP de Bélgica 2026?

Aquí los horarios confirmados para la carrera del domingo 19 de julio:

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 a.m.

8:00 a.m. México (CDMX): 7:00 a.m.

7:00 a.m. Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Paraguay, Argentina y Uruguay: 10:00 a.m.

10:00 a.m. España: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (ET): 10:00 a.m.

10:00 a.m. Estados Unidos (PT): 6:00 a.m.

Estos horarios permiten al público hispanohablante ubicarse fácilmente según su región y seguir el inicio del campeonato sin perder detalle.

Dónde ver el GP de Bélgica 2026 en cada país

La transmisión varía según la región, pero estas son las opciones oficiales:

Perú

ESPN por TV paga.

por TV paga. Disney+ Premium o ESPN App en streaming.

o en streaming. F1 TV Pro, servicio oficial de la Fórmula 1.

México

Sky Sports en TV.

en TV. F1 TV Pro e Izzi Go en streaming.

Argentina

FOX Sports

Disney+ Premium y F1 TV Pro online.

España

DAZN F1 , dueño de los derechos.

, dueño de los derechos. También disponible vía Movistar Plus+ si incluye el paquete de DAZN.

Estados Unidos

Apple TV y Netflix son las opciones streaming.

GP de Mónaco 2026: una carrera decisiva

El Gran Premio de Bélgica 2026 se disputa este domingo en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, considerado uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula 1. Sus curvas icónicas, como Eau Rouge y Raidillon, junto a un clima cambiante, convierten esta carrera en una de las más exigentes y espectaculares del calendario.

La prueba cobra especial importancia porque marca la décima fecha del campeonato y puede modificar el rumbo de la lucha por el título. Kimi Antonelli lidera el Mundial con Mercedes y partirá desde la pole position, mientras que Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton y Charles Leclerc aparecen como los principales candidatos a pelear por la victoria.

El resultado en Spa podría ampliar la ventaja de Antonelli o reactivar la pelea por el campeonato antes del receso europeo. Además, el circuito belga suele convertirse en un punto de inflexión para los equipos, ya que muchas de las mejoras técnicas estrenadas aquí terminan definiendo el rendimiento durante la segunda mitad de la temporada.