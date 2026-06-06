El GP de Mónaco 2026 iniciará una intensa temporada de Fórmula 1 y miles de fanáticos buscan saber a qué hora empieza y por dónde ver la carrera desde Perú, México, Argentina, España y Estados Unidos. El evento se disputará en el icónico Circuito de Mónaco, uno de los más espectaculares del calendario.

¿A qué hora empieza el GP de Mónaco 2026?

Aquí los horarios confirmados para la carrera del domingo:

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 a.m.

8:00 a.m. México (CDMX): 7:00 a.m.

7:00 a.m. Chile, Argentina y Uruguay: 9:00 a.m.

9:00 a.m. España: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (ET): 10:00 a.m.

10:00 a.m. Estados Unidos (PT): 8:00 a.m.

Estos horarios permiten al público hispanohablante ubicarse fácilmente según su región y seguir el inicio del campeonato sin perder detalle.

Dónde ver el GP de Mónaco 2026 en cada país

La transmisión varía según la región, pero estas son las opciones oficiales:

Perú

ESPN por TV paga.

por TV paga. Disney+ Premium o ESPN App en streaming.

o en streaming. F1 TV Pro, servicio oficial de la Fórmula 1.

México

Sky Sports en TV.

en TV. F1 TV Pro e Izzi Go en streaming.

Argentina

FOX Sports

Disney+ Premium y F1 TV Pro online.

España

DAZN F1 , dueño de los derechos.

, dueño de los derechos. También disponible vía Movistar Plus+ si incluye el paquete de DAZN.

Estados Unidos

Apple TV y Netflix son las opciones streaming.

GP de Mónaco 2026: una carrera decisiva

El Monaco Grand Prix llega como una de las carreras más decisivas de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El histórico circuito callejero de Montecarlo pondrá a prueba la precisión de los pilotos en una pista donde adelantar es casi imposible y donde la clasificación suele definir gran parte de la carrera.

El Team Mercedes aterriza en Mónaco como la escudería más fuerte del campeonato. El italiano Kimi Antonelli sorprendió al quedarse con la pole position y lidera un gran momento del equipo alemán, mientras George Russell también se mantiene en la pelea por puntos importantes.

Por detrás aparece Ferrari, que mostró un ritmo competitivo gracias a Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En tanto, Red Bull Racing buscará reaccionar con Max Verstappen, quien sigue siendo uno de los grandes candidatos pese a que su escudería ya no domina como en temporadas anteriores.