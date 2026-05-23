Ver ESPN EN VIVO HOY: mira la transmisión de la carrera del GP Canadá 2026 desde el Circuito Gilles Villeneuve por la F1. ¿Dónde ver F1 TV Pro? F1 TV Pro es el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1 y permite ver todas las carreras en vivo, repeticiones, radios de pilotos y cámaras onboard. Para usarlo, ingresa a f1tv.formula1.com, crea una cuenta y selecciona el plan “Pro”. Luego, completa el pago con tarjeta o PayPal. Puedes verlo desde celular, tablet, Smart TV compatible o navegador web. El contenido varía según el país, así que revisa la disponibilidad antes de suscribirte.

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