ESPN en vivo: sigue el Gran Premio de Miami 2026. La emoción de la Fórmula 1 llega al icónico Miami International Autodrome, este domingo 3 de mayo. A continuación, conoce cómo ver el evento.

¿Cómo ver ESPN en Perú EN VIVO?

En Perú, el evento será transmitido por ESPN, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros cableoperadores.

Para verlo online, puedes acceder a Disney Plus, la plataforma de streaming que permite seguir la señal en vivo desde celulares, tablets, laptops y Smart TV. Solo necesitas contar con una suscripción activa o adquirir el servicio directamente.

¿Cómo ver ESPN en Colombia EN VIVO?

En Colombia, ESPN mantiene los derechos de transmisión de la Champions League y se puede encontrar en los cableoperadores como Claro, DirecTV, Movistar TV, Tigo, entre otros.

Para la opción digital, Disney Plus permite seguir el encuentro en tiempo real, siendo una alternativa práctica para quienes prefieren ver fútbol online.

¿Cómo ver ESPN en el resto de Sudamérica?

En países como Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Paraguay, ESPN también es el canal oficial que transmite las carreras de la Fórmula 1.

La plataforma Disney Plus está disponible en toda la región, permitiendo ver los partidos en vivo o en diferido, con acceso multiplataforma y cobertura completa del torneo.

ESPN y Disney Plus: la opción principal para ver la Copa Libertadores en Sudamérica

ESPN se ha consolidado como el principal operador para seguir la Champions League en Sudamérica, gracias a su señal por cable TV y su plataforma Disney Plus, que ofrecen una experiencia completa tanto en televisión como en streaming.

Con estas opciones, los hinchas podrán seguir cada detalle del partido entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay sin perderse ninguna jugada.

¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Gran Premio de Miami 2026?

Disney+ Premium también transmitirá el Gran Premio de Miami por la Fórmula 1. Para ver Disney+ Premium en Perú, solo necesitas suscribirte directamente a la plataforma desde su página web o aplicación. El plan Premium tiene un costo aproximado de S/68.90 al mes o S/577.90 al año y puedes pagarlo con tarjeta de crédito, débito o PayPal.

Este plan es el más completo porque incluye todos los contenidos deportivos de ESPN en vivo, además de películas, series y producciones exclusivas de Disney, Marvel, Star Wars y más. También permite ver contenido en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo y en calidad 4K.