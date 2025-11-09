Ver F1, GP Brasil 2025 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la carrera desde el Autódromo José Carlos Pace. ¿A qué hora corren? La carrera se disputa hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a las 12:00 de la tarde (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina y Chile, las 11:00 AM de México y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite la carrera en Perú y Sudamérica, FOX Sports pasa la F1 en FOX Sports, DAZN en España y finalmente, en todo el mundo podrás seguir el GP Estados Unidos por F1 TV Pro. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

