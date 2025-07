Llegamos al día del Gran Premio de Gran Bretaña 2025. ¿A qué hora es la carrera de F1? La competencia en el Circuíto de Silverstone se disputa hoy, domingo 6 de julio de 2025, desde las 09:00 de la mañana (hora peruana), que son las 11:00 horas de Argentina, las 10:00 AM de Chile y Estados Unidos (Miami, Nueva York), Bolivia y Venezuela, las 8:00 de México, y las 16:00 horas de España. ¿Dónde ver la Fórmula 1? Si estás en Perú, Argentina, Colombia, Chile y otros países de Sudamérica puedes seguir la transmisión en vivo por Disney Plus a través de ESPN. Si estás en México puede mirar la F1 por Fox Sports Premium y Prime Video. Si estás en Estados Unidos debes sintonizar ESPN Deportes, ESPN 3 o ESPN Plus, mientras que DAZN televisa la F1 en directo en España.

VIDEO RECOMENDADO Formula 1: pilotos y equipos de la temporada 2025