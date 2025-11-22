Ver F1, GP Las Vegas 2025 EN VIVO HOY : mira la transmisión de la carrera desde el Las Vegas Street Circuit. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, a las 11:00 de la noche (hora peruana), que son la 01:00 AM de Argentina y Chile, las 10:00 PM de México y las 5:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite la carrera en Perú y Sudamérica, FOX Sports pasa la F1 en FOX Sports, DAZN en España y finalmente, en todo el mundo podrás seguir el GP Estados Unidos por F1 TV Pro. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Fórmula 1: así se introdujo la temporada 2024 de F1. | VIdeo: Formula 1