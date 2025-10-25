Ver F1, GP México 2025 EN VIVO HOY : mira la transmisión de la carrera desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 26 de octubre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite la carrera en Perú y Sudamérica, FOX Sports pasa la F1 en FOX Sports, DAZN en España y finalmente, en todo el mundo podrás seguir el GP Estados Unidos por F1 TV Pro. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Fórmula 1: así se introdujo la temporada 2024 de F1. | VIdeo: Formula 1