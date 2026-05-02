La adrenalina de la Fórmula 1 regresa con uno de los Grandes Premios más esperados del calendario: el GP de Miami 2026, que se corre en el mítico circuito de Miami International Autodrome. Esta carrera no solo será clave para definir la lucha por el campeonato, sino que también es una oportunidad para los fanáticos de todo el mundo de vivir la acción sobre ruedas.

¿A qué hora es la carrera del GP de Miami 2026?

La carrera se corre el domingo 3 de mayo de 2026, y estos son los horarios según tu zona:

Estados Unidos (ET) : 4:00 PM

: 4:00 PM México : 2:00 PM

: 2:00 PM Perú: 3:00 PM

3:00 PM Argentina: 5:00 PM

5:00 PM España: 10:00 PM

La cobertura en F1 TV comienza al menos una hora antes con la previa en vivo y el análisis post carrera.

Dónde ver el GP de Miami 2026 en cada país

La transmisión varía según la región, pero estas son las opciones oficiales:

Perú

ESPN por TV paga.

por TV paga. Disney+ Premium o ESPN App en streaming.

o en streaming. F1 TV Pro, servicio oficial de la Fórmula 1.

México

Sky Sports en TV.

en TV. F1 TV Pro e Izzi Go en streaming.

Argentina

FOX Sports

Disney+ Premium y F1 TV Pro online.

España

DAZN F1 , dueño de los derechos.

, dueño de los derechos. También disponible vía Movistar Plus+ si incluye el paquete de DAZN.

Estados Unidos

Apple TV es la opción streaming.

¿Dónde ver la Fórmula 1 EN VIVO por streaming? F1 TV, la plataforma oficial

La forma más completa de ver la Fórmula 1 en directo es a través de F1 TV, el servicio de streaming oficial de la categoría. Esta plataforma ofrece dos tipos de suscripción:

F1 TV Access : acceso a repeticiones, datos históricos, análisis y contenido bajo demanda (sin carreras en vivo).

: acceso a repeticiones, datos históricos, análisis y contenido bajo demanda (sin carreras en vivo). F1 TV Pro: carreras EN VIVO con múltiples cámaras, radios de equipo, mapa en tiempo real, tiempos, y cobertura completa de prácticas, clasificación y la carrera principal.

F1 TV Pro es la opción ideal para ver el GP de Miami EN VIVO desde cualquier lugar con conexión a internet.