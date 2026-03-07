Ver F1 GP Australia 2026 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la carrera desde el circuito Albert Park por la primera jornada de la Fórmula 1. ¿A qué hora es la carrera? La carrera se realizará hoy, sábado 7 de marzo del 2026, a las 11:00 de la noche (hora peruana), que son las 1:00 AM de Argentina y Chile, las 10:00 PM de México y las 5:00 AM de España. ¿Dónde ver? Disney+ Premium y FOX Sports transmiten en Sudamérica. Sky Sports lo pasa en México, mientras que en Estados Unidos lo transmite Apple TV y Netflix. Finalmente, en España lo televisa DAZN F1.

