Ver F1 GP Canadá 2026 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la carrera desde el circuito Gilles Villeneuve por la una nueva jornada de la Fórmula 1. ¿A qué hora es la carrera? La carrera se realizará hoy, domingo 24 de mayo del 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN, Disney+ Premium y FOX Sports transmiten en Sudamérica. Sky Sports lo pasa en México, mientras que en Estados Unidos lo transmite Apple TV. Finalmente, en España lo televisa DAZN F1.