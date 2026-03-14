¡Continúa la Fórmula 1! No te pierdas el GP de China 2026 que tiene lugar este domingo 15 de marzo a las 2:00 a.m. (horario peruano). Consulta los distintos horarios dependiendo del país en que resides: 1:00 a.m. (México), 3:00 a.m. (Venezuela), 4:00 a.m. (Argentina) y 8:00 a.m. (España).

¿Dónde ver la Fórmula 1 EN VIVO? El GP de China 2026 será emitido a través de la señal de SKY Sports, F1 TV y Sky Plus. También podrás seguir la carrera desde el streaming Disney Plus.