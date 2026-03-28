¡Sigue la Fórmula 1! No te pierdas el GP de Japón 2026 que se dará este domingo 29 de marzo a las 12:00 a.m. (horario peruano). Consulta los distintos horarios de acuerdo al país que resides: 11:00 p.m. (México), 1:00 a.m. (Venezuela), 2:00 a.m. (Argentina) y 6:00 a.m. (España).

¿Dónde ver la Fórmula 1 EN VIVO? El GP de Japón 2026 será emitido a través de la señal de SKY Sports, F1 TV y Sky Plus. También podrás seguir la carrera desde el streaming Disney Plus. Sigue de cerca la carrera este fin de semana.