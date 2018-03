F1: Hamilton partirá primero en el Gran Premio de Austria

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula 1, logró su séptima pole position de la temporada, en ocho carreras este domingo estará en el primer lugar de la grilla del Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

El doble campeón del mundo (2008, 2014) logró el mejor tiempo en las calificaciones, superando a su compañero alemán Nico Rosberg en dos décimas.

"Esta pole position ha sido difícil, las condiciones eran delicadas", dijo Hamilton.

"Fue una mala sesión de calificación para mí. Estaba a tres o cuatro décimas de Nico en cada vuelta, ya que no lograba sacar partido a mis neumáticos y mis frenos", añadió el británico.

HAMILTON: "It was a difficult session for everyone. I was grateful that I got my best lap in early in Q3" #AustrianGP pic.twitter.com/D0YJyDKV7F— Formula 1 (@F1) junio 20, 2015

Tanto Hamilton como Rosberg, cometieron dos errores en dos curvas, lo que no les impidió hacerse con los dos primeros puestos de la parrilla de salida.

"En ese momento, estaba a dos curvas del final y había recuperado ya dos décimas a Lewis. Hacía falta entonces que hiciera un pequeño esfuerzo, que asumiera riesgos, para quitarle la pole", señaló Rosberg, decepcionado pero sonriente.

Al lograr una vuelta récord en 1 minuto, 8 segundos y 455 milésimas, sobre un circuito corto (4,326 km) y muy ondulado, Hamilton, que no había estado bien este fin de semana, sin lograr hacer el mejor tiempo en las tres sesiones de ensayos libres, firmó la 45ª pole position de su carrera en Fórmula 1.

El inglés iguala a Sebastian Vettel (45) en el palmarés de pole positions, pero quedan dos pilotos legendarios delante de ellos: el alemán Michael Schumacher (68) y el brasileño Ayrton Senna (65).

Vettel dijo haber "intentado todo" el sábado, pero partirá el domingo en segunda línea, detrás de las dos Flechas de Plata.

Tricky out there today, but we did it guys. #TeamLH #AustrianGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/W0zJWIuLAa— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) junio 20, 2015

"Antes de entrar en mi auto, escucho siempre Help, la canción de los Beatles. Necesito ayuda de verdad, ya que son muy rápidos", sonrió el cuádruple campeón del mundo.

En cuanto a su compañero Kimi Räikkönen, se quedó fuera de la lucha por los primeros puestos en la Q1, en la primera parte de la sesión.

Realizando el 17º crono, afirmó estar muy sorprendido: "¿Cómo es posible?", se preguntó en la radio del auto.

El finlandés partirá en la 14ª plaza en la parrilla de salida, debido a las penalizaciones infligidas este fin de semana a los pilotos de McLaren y Red Bull, por sus cambios de motores y de cajas de cambios.

Vettel estará en segunda línea al lado del brasileño Felipe Massa (Williams), mientras que el finlandés Valtteri Bottas, en el otro Williams, partirá en tercera, al lado de otro alemán, Nico Hülkenberg (Force India), ganador el domingo pasado de Las 24 Horas de Le Mans.

La otra pequeña sorpresa del día es la séptima plaza del joven holandés Max Verstappen (Toro Rosso), de 17 años, en la parrilla del domingo, en su primera temporada Fórmula 1.

Eso servirá para consolar un poco a Renault, que volvió a ser muy criticado este fin de semana en la tierra de Red Bull, sobre todo por Dietrich Mateschitz, el fundador de la célebre bebida energética.

En el fondo de la parrilla de salida, estarán por lo tanto el ruso Daniil Kvyat, pese a su octava plaza este sábado en las calificaciones, y el australiano Daniel Ricciardo, ya que los dos pilotos Red Bull fueron penalizados con diez puestos tras un cambio de motor.

Las penalizaciones fueron aún peores para el español Fernando Alonso y el británico Jenson Button, que estarán detrás, ya que los problemas mecánicos de sus McLaren-Honda provocaron un retroceso de 25 plazas para cada uno de estos dos excampeones del mundo.

Fuente: AFP

