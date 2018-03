F1: Nico Rosberg saldrá primero en el Gran Premio de China

Mercedes está acostumbrado a acaparar la primera fila de la parrilla después de dos años de monopolio en la Fórmula 1. La parte de atrás, por lo tanto, es un puesto inusual para la escudería alemana.

Nico Rosberg ocupará el habitual puesto de Mercedes en la pole en el Gran Premio de China el domingo, pero el campeón mundial Lewis Hamilton tendrá que largar último después que no pudo terminar la sesión de clasificación por un problema de motor.

Rosberg cronometró 1 minuto, 35.402 segundos el sábado a pesar que utilizó neumáticos más duros que sus rivales, y superó por medio segundo al piloto de Red Bull, Daniel Ricciardo, quien largará segundo.

La pareja de Ferrari, Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel, se clasificaron tercero y cuarto, respectivamente, después de cometer un error en la última curva de sus últimas vueltas.

Hamilton tuvo problemas con su motor durante la primera parte de la clasificación y, aunque el equipo intentó repararlo, no pudo fijar un tiempo.

La última vez que el piloto británico de Mercedes largó desde la última fila fue en el Gran Premio de Hungría de 2014, cuando su motor se incendió en la clasificación. En aquella ocasión, realizó una carrera impecable y maniobró hasta terminar ter cero.

Hamilton espera repetir esa actuación en un circuito de Shanghai en el que ha ganado cuatro veces.

"Me entusiasmo pensando que llevo mucho tiempo manejando... no tengo la menor duda de cómo voy a luchar mañana", dijo. "Si llego a trepar hasta el tercero lugar o no, sin duda que será un enorme reto".

El campeón mundial ha tenido unas semanas difíciles, ya que llegó a Shanghai con una sanción de cinco puestos en la parrilla por cambiar la caja de cambios que sufrió averías en un choque en el Gran Premio de Bahrein.

Rosberg, en cambio, ganó las dos primeras carreras del año, y suma cinco triunfos al hilo desde el final de la temporada pasada.

"Por supuesto que estoy satisfecho. Todo el fin de semana ha salido bien", comentó el alemán. "No estoy exultante, porque Lewis tuvo mala suerte y su vehículo se averió, así que no podré batallar con él".

Ricciardo ha terminado cuarto en las dos carreras este año, y espera que su bólido pueda contener el empuje de los Ferrari, y quizás hasta Hamilton, el domingo.

"Esto es una muestra de lo mucho que hemos mejorado desde fines de 2015", indicó. "Se siente bien estar tan arriba".

El piloto mexicano de Force India, Sergio Pérez, se clasificó séptimo, y su compatriota Esteban Gutiérrez, de Haas, largará 18vo.

Fernando Alonso, que volvió al volante tras fracturarse una costilla en un choque en la primera carrera del año en Australia, se clasificó 12do en su McLaren.

AP

