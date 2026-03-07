Por Daniel San Román

Hay algo profundamente humano en la primera carrera del año. Uno mira los autos nuevos como quien mira el primer día de clases: todos prometen que esta vez sí estudiaron, que ahora sí entendieron la materia, que el problema no era falta de talento sino las circunstancias. Los monoplazas llegan con pintura fresca, los ingenieros hablan de “correlación” como si fuera una revelación científica y los pilotos ensayan sonrisas que mezclan ilusión y cálculo. En 2026 esa escena es más intensa. No es solo el inicio de un campeonato sino el inicio de una era técnica distinta. Autos más pequeños y livianos, aerodinámica activa, un nuevo reparto de potencia donde la electricidad deja de ser complemento y se convierte en protagonista, y un combustible 100% sostenible que le da al discurso verde una base más tangible. La Fórmula 1 ha decidido reinventarse otra vez. Y cada vez que la categoría reina se reinventa, alguien pierde poder.

