“Este 2025 ya no es territorio de héroes solitarios” : Daniel San Román y un análisis a la recta final por el título 2025 de la Fórmula 1

El título 2025 no se decidirá en los despachos ni en las simulaciones. Se decidirá en la geografía. Tres circuitos que, sin buscarlo, han acabado escribiendo la crónica completa de la temporada: la caída progresiva de Red Bull, la consolidación matemática y emocional de McLaren y un Ferrari que respira, pelea poles, pero ya no tiene el filo para cambiar la historia. Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Tres pistas, tres verdades incómodas por venir.

Las Vegas abre fuego este fin de semana con sus rectas eternas y sus horquillas de 90°. Un trazado donde el agarre mecánico es rey y la capacidad de calentar neumáticos cuando el asfalto ronda los 10-12 °C decide quién manda y quién sufre. El RB21 sigue siendo el mismo monoplaza sensible que se arrastra en las salidas lentas cuando hace frío: pierde décimas clave en tracción y se muestra inestable en las horquillas. McLaren, en cambio, frena tarde y tracciona como un felino. Si Norris o Piastri quieren dar el primer golpe psicológico antes de Qatar, es aquí. Y lo saben.

Una semana después llega Qatar, el gran examen aerodinámico. Losail es Suzuka con focos: curvas rápidas encadenadas, carga pura, castigo al tren trasero. Terreno teórico de Red Bull. Incluso su monoplaza 2025 “humanizado” sigue siendo una referencia a 280 km/h. El problema es que McLaren ya no le tiene miedo a ese examen. Piastri ha convertido el sector 2 de Brasil y las eses de Austin en su firma personal. Con el límite de 25 vueltas por neumático y el Sprint del sábado, Qatar puede empatar el campeonato en puntos o romperlo emocionalmente para siempre.

Y luego Abu Dhabi, el espejo cruel. Yas Marina no inventa nada; simplemente expone. Curvas lentas que piden temperatura rápida, sectores técnicos que castigan la inestabilidad y dos zonas DRS que igualan un poco, pero no perdonan drag excesivo. Entre 2022 y 2024 Red Bull llegó líder y retuvo el título con su versatilidad. En 2025 McLaren rompe el molde como el vehículo más completo de la parrilla, habiendo asegurado ya el Mundial de Constructores en Singapur. El patrón se repite: McLaren lidera en podios en las tres configuraciones extremas del calendario (Mónaco, Silverstone y Spa), superando a todos en consistencia.

Lando Norris y Oscar Piastri, los pilotos de McLaren en Fórmula 1 (Crédito: F1).

El reset de testing aerodinámico de este año dejó al descubierto a Red Bull: ganó más horas de túnel de viento por su posición del año anterior, pero falló estrepitosamente en la ventana operativa. McLaren, en cambio, encontró el balance perfecto en lo impredecible. Red Bull pagó el precio; McLaren cobró el premio. Hay campeonatos que se definen por una maniobra genial o por una sanción polémica. Este 2025 se está definiendo por algo más frío y más definitivo: consistencia estructural. Red Bull aún ofrece destellos de grandeza, pero ya no tiene un monoposto cohesionado. Ferrari tiene velocidad los sábados, pero le falta domingo. McLaren tiene lo que todos envidian: rendimiento predecible en pistas impredecibles. Si el campeonato se decide por geografía, McLaren parte con ventaja. Si se decide por narrativa, también. Y si se decide por velocidad pura, este año demostró que la velocidad ya no es un número absoluto: es contexto.

Si alguien todavía cree que esto sigue en manos de Max, que mire el calendario con honestidad: en Las Vegas, con el safety car casi garantizado y el asfalto helado, el RB21 volverá a patinar en las horquillas mientras los McLaren se escapan como en 2024. En Qatar, sí, Verstappen puede ganar el Sprint y hasta la carrera si todo le sale perfecto, pero incluso barriendo Losail solo recortaría 10-12 puntos. Norris llegará a Abu Dhabi con 390 puntos, Piastri con 366 y Verstappen, como mucho, con 374. A Lando le sobran 16 puntos de colchón antes de pisar Yas Marina. El neerlandés necesitaría ganar las dos carreras restantes y que los McLaren fallen estrepitosamente para forzar un final de película. Pero este 2025 ya no es territorio de héroes solitarios; es el año en que la consistencia papaya se coronó. El naranja está listo para teñir de título mundial la noche de Abu Dhabi. Y esta vez, nadie lo va a impedir.