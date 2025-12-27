Max Verstappen aparece desde ya como uno de los nombres centrales de la Fórmula 1 con miras a la temporada 2026. La incertidumbre sobre el nivel que pueda mostrar Red Bull bajo el nuevo reglamento técnico vuelve a poner en discusión su futuro en la escudería con la que alcanzó todos sus títulos. Un año competitivo podría consolidar su permanencia, mientras que un escenario adverso abriría interrogantes.

El panorama no es exclusivo del equipo del ‘Toro’. La categoría se prepara para un cambio profundo de regulaciones que genera dudas en prácticamente todas las escuderías y amenaza con alterar el equilibrio actual de la parrilla. La capacidad de adaptación será determinante en un campeonato que se anticipa imprevisible.

En lo deportivo, el neerlandés mantiene firme su objetivo inmediato: ir por su quinto campeonato mundial. No obstante, antes del inicio de la temporada, el piloto dejó una reflexión que llamó la atención sobre el impacto que tendrá el nuevo reglamento en la forma de competir.

“Va a ser muy diferente. Está claro que vas a reducir la velocidad en ciertos tramos. Por supuesto, no se sabe muy bien cuánto; se puede juguetear un poco con eso también, con cómo quieren que se libere esa energía en la recta. Pero realmente es un reglamento bastante complicado”, aseguró Verstappen en declaraciones para Viaplay.

El tricampeón también expuso los aspectos que menos le convencen de la normativa que entrará en vigencia. “Hubiera preferido ver menos tonterías así. Sólo aplaudir, conducir lo mejor posible, a tope. Ahora tienes que pensártelo todo mucho más. Esperemos que todos nos acostumbremos y funcione bien, pero creo que a todo el mundo le costará acostumbrarse”.