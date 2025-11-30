“Hoy la esperanza de show, drama y emoción está en Max Verstappen”: Daniel San Román y lo que se juega en Qatar en la Fórmula 1

En Fórmula 1, los errores suelen tener ruido: un trompo, una mala parada, una estrategia suicida. Pero hay domingos en los que el desastre llega en silencio, como un golpe seco contra la mesa de los comisarios. Eso fue Las Vegas para McLaren. Una noche que empezó con Lando Norris posando feliz en el Bellagio y terminó en un cuarto gris donde una regla de nueve milímetros cambió el Mundial. Durante dos horas, Norris tuvo medio campeonato en el bolsillo: 30 puntos sobre Oscar Piastri y 42 sobre Max Verstappen con solo tres grandes premios y un sprint por delante. Una foto perfecta con champagne iba a cerrar la jornada. Pero la FIA encontró lo que nunca se debe encontrar en este tramo del año: un desgaste ilegal en las planchas del MCL39. Un milímetro de más en un monoplaza que no necesitaba arriesgar nada. Y de golpe, Lando dejó de mirar hacia Abu Dhabi y tuvo que mirar hacia abajo. Literalmente.

La pregunta obvia ¿hay Mundial? tiene una respuesta menos obvia y con nombre y apellido: Max Verstappen. El tetracampeón que parecía eliminado hace tres carreras y que ahora llega a Qatar con apenas 24 puntos menos que Norris. Quedan 58 por jugarse (33 en Qatar y 25 en Abu Dhabi) y Max es el tipo que, cuando le dicen “anda por él”, responde con vueltas rápidas en cadena solo para dejar claro quién sigue mandando. Helmut Marko, fiel a su estilo de villano de Marvel, se burló sin pudor: “Lo mejor fue el mensaje de McLaren: ‘Ataca a Max’. Y él respondió como debía”. Hasta ahí, la guerra psicológica de siempre. Pero lo que pasó debajo del McLaren no es una anécdota; es un síntoma. La F1 2025 vive en una era extraña donde los equipos ya no solo cuidan neumáticos o combustible, sino la integridad de una plancha de resina que decide títulos. Es tan absurdo como real: se puede perder un Mundial porque el auto toca demasiado el suelo. Un deporte de miles de millones, definido por un milímetro. La ironía está servida.

McLaren pidió perdón. Andrea Stella habló de “rebote inesperado”, de daños no detectados, de circunstancias atenuantes. Mucho tecnicismo para decir algo muy sencillo: se equivocaron sin necesidad. Y en la recta final de una temporada como esta, equivocarse es un lujo que no te puedes dar. Es la segunda vez que Lando pierde puntos por un error ajeno (la primera fue cuando lo dejaron colgado con la estrategia bajo la lluvia en Zandvoort y le regalaron la victoria a Piastri) y eso empieza a construirse como narrativa. Los campeonatos se definen tanto por talento como por errores evitados. Y Verstappen, que olió sangre en Las Vegas, lo sabe mejor que nadie.

Norris llega tocado. No en ritmo sino en confianza. Qatar será una prueba más mental que mecánica. Lando solo necesita sacar dos puntos más que Max y Piastri en las dos carreras que quedan. Una ecuación simple para un momento difícil. Piastri, por su parte, parece haber perdido parte del filo que mostró a mitad de temporada; llega empatado con Verstappen, pero sin el impulso. Y McLaren, que venía siendo la referencia del año, ahora llega a Losail con la carpeta de investigación a medio llenar y la prensa preguntando por qué un monoplaza ganador “se desgastó de más”.

Mientras tanto, Red Bull vuelve a sentirse Red Bull. No el de 2023, sino ese Red Bull oportunista, astuto, que cuando huele un Mundial en disputa crece como si le hubieran puesto música épica de fondo. Verstappen ya avisó en Instagram: “All in”. Y todos sabemos cómo termina la historia cuando Max va all in. La paradoja es deliciosa: hoy la esperanza de show, drama y emoción está justamente en Max Verstappen. El mismo piloto que puso a media afición en estado de somnolencia con sus victorias holgadas, el que convirtió la categoría en un resultado recurrente que mató el suspenso durante años, es ahora el encargado de romper un nuevo status quo. Uno que ya ni siquiera es el suyo. El hombre que anestesió los domingos es, de pronto, el único con credenciales para arruinarle el guion a McLaren. Ironías del deporte que cuando todo parecía escrito, terminamos apostando por el villano para que la película tenga tercer acto.

Lando Norris y Oscar Piastri, los pilotos de McLaren en Fórmula 1 (Crédito: F1).

McLaren sigue siendo favorito. Tiene el mejor auto, el mejor ritmo y el camino más directo. Pero perdió algo más valioso que 30 puntos: perdió la sensación de invencibilidad. Y cuando el que viene detrás es Verstappen, eso es como dejar la puerta entreabierta en una noche de viento. Qatar será un examen. Abu Dhabi, una sentencia. McLaren todavía puede ser campeón pero Verstappen acaba de volver del infierno con una sonrisa. Y si algo hemos aprendido en los últimos años, cuando Max sonríe siempre pasa algo.