En el Gran Premio de Azerbaiyán se vivió un momento muy tenso. Quizás el más polémico en lo que va de la temporada de la Fórmula 1. Los protagonistas fueron los favoritos para llevarse el título a final de año: Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.

¿Qué pasó? En un video publicado en YouTube se ve claramente que el inglés a bordo de su Mercedes, antes de la bandera roja en la vuelta 23, frenó en seco y Vettel, quien estaba detrás tuvo que parar. Este “brake test” sacó de sus casillas al piloto de Ferrari que no tardó en quejarse. “"¡Me ha hecho un brake test!", dijo por la radio.



Sebastian Vettel alzó las manos reclamando a Lewis Hamilton. Pero la cosa no quedó ahí. El alemán, muy enojado, pasó al inglés, terminó cerrándolo y volvió a reclamarle por el “brake test”.



"Se ha girado hacia mí y me ha golpeado", reclamó Lewis Hamilton que no entendía la reacción de Vettel quien recibió una penalidad de 10 segundos de sanción por conducción temeraria y 3 puntos en el carnet de piloto.



El ganador del Gran Premio de Premio de Azerbaiyán fue Daniel Ricciardo abordo de su Red Bull. En la tabla general sigue mandando Sebastian Vettel.