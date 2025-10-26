Cada vez que McLaren tiene dos pilotos capaces de ganar un título, termina descubriendo que su mayor rival no está en la pista, sino en el espejo. A veces la Fórmula 1 no necesita nuevos guiones, le basta con cambiar los protagonistas. En McLaren, la historia vuelve a girar sobre sí misma como un viejo carrete que se niega a romperse. Décadas después de Senna y Prost, y casi veinte años después del colapso Alonso-Hamilton, el equipo papaya vuelve a enfrentar su fantasma favorito: una rivalidad interna que amenaza con fracturarlo justo cuando ha vuelto a ser competitivo. Esta vez los nombres son distintos (Lando Norris y Oscar Piastri) pero el patrón es idéntico.

Piastri llega a México como líder del campeonato con 360 puntos, seguido de Norris con 346 y Verstappen con 320. Lo hace sin estridencias, con una calma australiana que contrasta con la ansiedad británica que lo rodea. “He tenido peleas por títulos más reñidas que ésta”, dijo el fin de semana pasado. No lo dice con soberbia, sino con la serenidad de quien entiende que los campeonatos se ganan con consistencia, no con micrófonos. Sin embargo, cada vez que el joven australiano se acerca más al título, parece luchar no solo contra Verstappen, sino también contra una fuerza más sutil: la estructura invisible del favoritismo.

McLaren habla de igualdad con la precisión de un manual corporativo, pero la pista cuenta otra historia. En las decisiones de estrategia, en las paradas de boxes y en el lenguaje de radio, hay un sesgo apenas disimulado hacia Norris, el tesoro nacional de Gran Bretaña. Lo que para Piastri son “riesgos que debe gestionar”, para Lando son “movimientos audaces”. Cuando chocan, se celebra el arrojo del británico y se sermonea al australiano. Nada explícito, todo cultural. Los imperios ya no necesitan uniformes; ahora usan intercomunicadores.

El piloto de McLaren Oscar Piastri de Australia celebra tras ganar la carrera del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula Uno en el circuito de Zandvoort, Países Bajos, el 31 de agosto de 2025 | Foto: EFE/EPA/SEM VAN DER WAL

El problema para McLaren no es la rivalidad, sino su ceguera institucional. Las “Papaya Rules”, ese código interno que debía evitar que la ambición de uno dañara al otro, ya no tiene autoridad. Cada fin de semana parece una reinterpretación del viejo dilema Senna-Prost: dos talentos brillantes compitiendo por un mismo espacio, mientras el equipo finge que puede contener el fuego con un memorando.

Andrea Stella, el jefe de McLaren, repite que ambos pilotos reciben el mismo trato. Pero los datos y las decisiones lo contradicen. En Hungría, la estrategia dividida favoreció a Norris. En Singapur, el australiano fue relegado tras un toque interno. En Monza, se le pidió “ceder posición” en nombre del equipo. Y cuando McLaren celebró el campeonato de constructores, las cámaras mostraron abrazos, banderas y champán… sin Piastri en cuadro. Si esto es igualdad, la RAE necesita redifinir el término.

La ironía es que Piastri representa justo lo que McLaren dice querer ser: moderno, metódico, sin drama. Es el tipo de piloto alrededor del cual se puede construir una dinastía. Rápido, disciplinado y lo suficientemente frío como para no buscar enemigos imaginarios. Pero su mayor defecto es el pasaporte. En un equipo británico, el héroe suele bailar al ritmo de “God Save The Queen”.

Mientras tanto, Verstappen acecha. Red Bull se reorganiza, el neerlandés ha recortado más de 60 puntos desde Monza y el campeonato empieza a respirar tensión. McLaren tiene el monoplaza, los pilotos y la oportunidad. Lo que necesita ahora es control. Si no impone orden, su mayor victoria técnica podría terminar convertida en su derrota más humana. La historia enseña que los títulos no se pierden en la pista, sino en el garaje. Y McLaren, que alguna vez fue el espejo donde todos querían mirarse, vuelve a verse a sí misma como lo que siempre ha sido: un equipo brillante, capaz de crear campeones y de destruirlos por igual.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.