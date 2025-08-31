“Piastri, el joven que no conoce todavía los límites de la fatiga ni las arrugas”, Daniel San Román y un análisis por el reinicio de temporada

Ayrton Senna, pese a ser considerado uno de los pilotos más talentosos de la historia, no nació con el físico ideal para soportar un monoplaza. Los médicos de su época decían que su resistencia natural no era la mejor. El calor, las fuerzas G, las carreras de dos horas lo llevaban siempre al límite. Su talento no estaba en su cuerpo, sino en cómo lo disciplinó hasta convertir la debilidad en ventaja.

La Fórmula 1 de los ochenta y noventa no perdonaba: autos sin dirección asistida, sin sistemas de hidratación, con embragues y cajas manuales que exigían una fortaleza descomunal. Resistir no era solo acelerar; era sobrevivir en cabinas que parecían hornos. En ese contexto, Senna entrenaba como un maratonista: ciclismo, natación, carreras interminables. Fortalecía cuello y brazos como un luchador. Se obsesionaba con la dieta y el descanso. Y, sobre todo, moldeó una mente capaz de ir más allá del dolor.

Lo vimos en Mónaco 1984, casi ganando en un Toleman que apenas sobrevivía bajo la lluvia. Lo vimos en Suzuka 1988, remontando desde atrás bajo presión para ganar su primer título. Lo vimos, sobre todo, en Brasil 1991, cuando quedó atrapado con la caja de cambios rota y solo sexta marcha: cruzó la meta exhausto, convulsionando, incapaz de sostener el trofeo sin ayuda. No fue el auto. Fue la resistencia.

Esa fue la marca de Senna: un piloto que convirtió su fragilidad en mito. No todos los campeones nacen con la genética perfecta. Algunos tienen que forjarla a golpes de disciplina y concentración. Y en eso Senna fue maestro: su técnica al volante era tan limpia que desgastaba menos al cuerpo, como si el auto y él fueran uno solo.

Hoy la Fórmula 1 vive otra tensión: la edad y la vigencia. En un extremo, Oscar Piastri, el joven que no conoce todavía los límites de la fatiga ni las arrugas del tiempo. Su fortaleza viene de la frescura, de una biología que aún no le ha puesto freno. En el otro, Fernando Alonso, que corre como si el calendario fuera apenas un semáforo en verde. La biología dice que debería estar retirado; él se encarga de recordarnos que la vigencia es un músculo que también se entrena. En el Gran Premio de Mónaco 2023, a sus 41 años, logró un podio con un Aston Martin que no era el más rápido, demostrando que la experiencia puede pesar más que el cronómetro.

El contraste es revelador: Senna transformó un cuerpo vulnerable en una máquina de resistencia; Alonso alarga una carrera contra el tiempo con experiencia y disciplina; Piastri representa la vitalidad pura de quien recién empieza. Tres formas distintas de enfrentar la misma pregunta: ¿cuánto puedes resistir?

Senna demostró que la resistencia física no era un lujo, sino un requisito invisible para llegar al podio. Alonso prueba que la resistencia mental puede prolongar una carrera mucho más allá de lo esperado. Y Piastri encarna el futuro, ese momento en que el cuerpo responde por frescura y no por memoria. Ad portas de este reinicio de la temporada es evidente que en la Fórmula 1 no gana siempre el más joven ni el más fuerte. Gana el que resiste. Y la vigencia, en este deporte como en la vida, es el campeonato más difícil de todos.

