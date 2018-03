Fórmula 1: Sebastian Vettel y Ferrari fueron los vencedores en Gran Premio de Mónaco

Ferrari logró este domingo en el Gran Premio de Mónaco su primer doblete desde 2010: el alemán Sebastian Vettel ganó la carrera y se afianza como líder del mundial de la categoría de la Fórmula 1 y su compañero finlandés Kimi Raikkonen acabó segundo después de partir desde la 'pole'.

El cuádruple campeón del mundo (2010 a 2013) suma ahora 129 puntos en la clasificación del Mundial, 25 más que su principal rival por el título, el británico Lewis Hamilton, que tras partir 13º solo pudo remontar hasta un séptimo puesto final.



El podio lo completó el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).



Ferrari no se imponía en el trazado urbano de Montecarlo desde hacía 16 años, pero este domingo los monoplazas rojos no tuvieron rival.



Es el primer doblete de la Scuderia desde el Gran Premio de Alemania en 2010.



Al pie del podio se quedó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que entró por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del español Carlos Sáinz Jr (Toro Rosso), que aguantó bien los ataques de Hamilton para cruzar antes la línea de meta.



En un trazado urbano donde adelantar es casi misión imposible, lo que marcó la diferencia fue la estrategia. Los pilotos que, como Vettel, Ricciardo o Hamilton, eligieron parar más tarde en boxes para cambiar neumáticos, fueron finalmente lo que pudieron mejorar más puestos.



Raikkonen, que abría carrera por primera vez en 129 Grandes Premios, Bottas y Verstappen decidieron cambiar neumáticos antes y los tres perdieron una posición con respecto a la parrilla.



El británico Jenson Button, que sustituía en Mclaren al español Fernando Alonso (que correrá este domingo las 500 Millas de Indianápolis), no acabó la carrera al chocar con el alemán Pascal Wehrlein (Sauber) en la vuelta 61, un accidente que obligó a salir al coche de seguridad hasta la vuelta 67.



Fue el gran susto de la carrera. En la curva Portier, justo antes de entrar el túnel, Button ganó el interior a Wehrlein, pero ambos se tocaron y el alemán volcó y quedó atrapado contra las protecciones, con las dos ruedas de la zona derecha del vehículo en el aire.



- Susto para Wehrlein -



Rápidamente, el equipo Sauber informó que el piloto estaba bien y Wehrlein regresó a boxes a pie.



Button, por su parte, tampoco pudo finalizar el Gran Premio en el que regresaba a la Fórmula 1 desde su retiro, debido a la participación de Alonso en Indianápolis.



Ambos compañeros tuvieron un curioso diálogo antes de empezar por radio: el español pidió al inglés que le cuidase el coche y burlón, Button le contestó que iba a "hacer pipí en el asiento".



En lo deportivo, McLaren sigue con su pesadilla y de nuevo ninguno de sus dos vehículos pudieron acabar (el belga Stoffel Vandoorne también se accidentó), después de que el sábado, por primera vez esta temporada, los dos coches naranjas entrasen en la Q3.



El brasileño Felipe Massa (Williams) acabó la carrera en la novena posición y el mexicano Sergio Pérez (Force India) solo pudo ser 13º).



La carrera, tras un inicio muy tranquilo, incluyendo en la salida donde normalmente siempre hay accidentes, enloqueció en las vueltas finales con los choques y salidas de pista de (Kvyat/Toro Rosso, Stroll/Williams, Vandoorne/McLaren-Honda, Ericsson/Sauber, Button/McLaren-Honda y Wehrlein/Sauber).



Pero nada pudo evitar le doblete de Ferrari.



