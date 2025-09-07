“Si la historia se repite, la ventaja de Piastri podría desvanecerse antes de Abu Dhabi”, Daniel San Román y el análisis del GP de Italia

La Fórmula 1 llega hoy a Monza con un duelo inesperado. Oscar Piastri parte con 34 puntos de ventaja sobre Lando Norris, pero las estadísticas avisan que nada está resuelto. En estas mismas nueve pistas de 2024 (Monza, Bakú, Singapur, Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi), Norris sumó 124 puntos y Piastri 100.

Si la historia se repite, la ventaja de Oscar podría desvanecerse antes de llegar a Abu Dhabi. Los números muestran un patrón peligroso para el australiano. En 2024, Piastri brilló en Bakú, donde ganó, y en el Sprint de Qatar, donde también se impuso. Además, superó a Norris en Monza (2º vs. 3º). Pero Norris fue más fuerte en Singapur, donde ganó, y en Austin, México, Brasil y Las Vegas, donde consistentemente sumó más puntos. En Abu Dhabi, Norris cerró con una victoria demoledora, mientras su compañero apenas rescató un punto tras un choque en la primera vuelta.

El contexto amplifica la tensión. Max Verstappen, con solo dos triunfos en 2025 y a 104 puntos del líder tras Zandvoort, ya no amenaza. El título dejó de ser una guerra contra Red Bull para convertirse en una pelea dentro de McLaren. Y ahí está la paradoja: un equipo que pasó más de una década soñando con volver a la mesa grande, hoy no sabe a quién servirle el plato. La gloria se le presenta como banquete, pero también como pelea familiar. El escenario no podría ser más simbólico. El circuito italiano ha visto definirse campañas históricas como la de Schumacher en 2000, despedirse campeones como Vettel en 2022 y estallar dramas internos como el de Hamilton y Rosberg en 2014. Monza es más que el templo de la velocidad: es un confesionario donde las verdades caen con más peso que en cualquier otra pista.

Piastri gana el GP de China por delante de Norris en un doblete de McLaren. Mira el resumen de la Fórmula 1. / HECTOR RETAMAL

Piastri representa la constancia metódica, el piloto que minimiza errores y construye paso a paso. Norris es electricidad: chispa, riesgo y talento capaz de desatar la euforia de la grada. Dos estilos que enamoran, pero que obligan a McLaren a elegir entre pragmatismo y espectáculo. Para los latinoamericanos, que sabemos que las discusiones más duras no siempre son con los vecinos, sino en la sobremesa familiar, el dilema de McLaren resulta familiar. La pregunta ya no es contra quién compite, sino quién sobrevive en casa.

Hoy en Monza empieza a escribirse esa respuesta. En Fórmula 1 los campeonatos no se ganan en las primeras curvas pero sí pueden perderse allí. En 2024, los números favorecieron a Norris en estas pistas. Pero este año Piastri no es el mismo: ha sido más sólido, más preciso y, en varios domingos, mejor que su compañero. El pasado sirve como referencia, no como destino. Y Monza dictará si la historia se repite o si empieza a escribirse una nueva.

