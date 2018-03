Fórmula 1: Valtteri Bottas se quedó con el Gran Premio de Austria

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se impuso en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, este domingo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg (sur), una carrera que permitió al alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ampliar su ventaja al frente del Mundial.

¿Y si Bottas se metiese en la lucha por el título mundial junto a Vettel y su compañero en Mercedes Lewis Hamilton?



Bottas superó en la meta por 658 milésimas al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del mundial, que con este segundo puesto aumenta su diferencia al frente del campeonato, ya que su principal rival, el británico Lewis Hamilton solo pudo ser cuarto tras iniciar la carrera desde la octava posición de la parrilla.

Hamilton, penalizado con cinco puestos en la parrilla de salida el sábado por haber tenido que cambiar la caja de cambios, queda ahora a 20 puntos del líder Vettel (171 a 151). Pero Bottas, gracias a su victoria, se ha situado ya con 136, a 35 del piloto de Ferrari y a solo 15 de su compañero de equipo.

"Soy un aspirante al título", gritó tras la prueba. "Aún quedan muchas carreras y no se sabe quién será campeón del mundo".



Tercero en meta fue el australiano Daniel Ricciardo, que de esta manera sumó su quinto podio consecutivo.

En la carrera, Bottas realizó una gran salida, al punto de que los comisarios estudiaron durante mucho tiempo si el finlandés había arrancado con el semáforo en rojo. Finalmente, los datos demostraron que el tiempo de reacción del piloto fue de 201 milésimas de segundo, suficiente para validar la salida como buena.

Con los neumáticos muy degradados, el finlandés sufrió en las últimas vueltas y fue atacado por Vettel sobre todo en los dos últimos giros, pero pudo mantener su privilegiada posición y cruzar en primera posición la bandera a cuadros.

Vettel, decepcionado por no haberse llevado la victoria, no ocultó en conferencia de prensa sus dudas respecto a la validez de la salida de Bottas. "Lo importante es que cuando el coche arrancó las luces se habían apagado. Es seguro la mejor salida de mi vida, pese a estar un poco en el límite", dijo el ganador después de que el alemán respondiese con un "no me lo creo" a los datos del tiempo de reacción.

Más diplomático se mostró Ricciardo, que admitió que "ha tenido suerte, eso seguro". El australiano tuvo que sudar también en las últimas vueltas para contener los ataques de Hamilton, que quería subir al podio y sobre todo no conceder más ventaja a Vettel.

- 33 puntos para Mercedes sobre Ferrari -



Bottas, que fichó por Mercedes tras la temporada pasada para sustituir a Nico Rosberg, que anunció su retirada tras ganar el mundial, suma así su segunda victoria en su carrera, tras la obtenida en Rusia, y demuestra a la escudería alemana que se puede contar con él cuando Hamilton tiene dificultades. Quizá, le sirva también para ver su contrato renovado para 2018.

Con este resultado, Mercedes amplía también su diferencia al frente de la clasificación del mundial de constructores, con 33 puntos de ventaja sobre Ferrari.



El mexicano Sergio Pérez (Force India) acabó en la séptima posición y el brasileño Felipe Massa (Williams) fue noveno.

El español Fernando Alonso (McLaren) tuvo que retirarse en la primera vuelta tras un accidente múltiple en la primera curva provocado por el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso), que también provocó el abandono del holandés Max Verstappen (Red Bull).

El sueco Kevin Magnussen (Haas) y el español Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) también abandonaron por problemas mecánicos.



La Fórmula 1 volverá el fin de semana próximo con el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, en lo que será un nuevo duelo entre Vettel y Hamilton, con Bottas al acecho y ¿por qué no? con Ricciardo buscando una oportunidad de meterse en la lucha.