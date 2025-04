Ver GP de Arabia Saudita EN VIVO HOY : mira la transmisión de la carrera desde la pista Jeddah Corniche Circuit por una jornada más de la Fórmula 1. ¿A qué hora es la carrera? La carrera se realizará hoy, domingo 20 de abril de 2025, a las 12:00 de la tarde (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:00 AM de México y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus pasan la carrera para Sudamérica, FOX Sports lo transmite en México, DAZN y Movistar Plus lo televisan en España. Recuerda que por F1 TV Pro lo podrás ver en vivo en cualquier parte del mundo.

