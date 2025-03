La Fórmula 1 vive en busca de su próxima estrella, un talento capaz de desafiar a Max Verstappen y reinar en los años por venir. Aunque esa cacería suele quedar en promesas rotas, el arranque de 2025 ha encendido un apellido que resuena a futuro: Andrea Kimi Antonelli. Con apenas 18 años, el italiano debutó con Mercedes en Australia y dejó una actuación que despierta ilusiones: cuarto lugar, puntos en el bolsillo y un Albert Park conquistado pese a la lluvia y los abandonos. No fue azar. En la curva 3, con la pista empapada, esquivó por centímetros un choque con un McLaren fuera de control, un destello de instinto que no se entrena. Antonelli lleva tiempo forjando esta historia, aunque para muchos su nombre aún sea una sorpresa.

Su ascenso es consecuencia de paciencia y talento. Ya en 2024, las flechas plateadas le dieron un primer vistazo al gran circo en Italia y México. En Monza, la tensión lo traicionó y acabó contra el muro de la Parabólica, un golpe que él mismo calificó como “una lección dura”. Pero en México mostró carácter: tomó el volante de Hamilton, cumplió su programa y se coló duodécimo en los tiempos. En Brackley tomaron nota.

Australia, sin embargo, marcó un antes y un después. Ya no era una práctica, sino su estreno oficial, y Antonelli respondió como veterano. Navegó con destreza una pista resbaladiza, mantuvo la calma bajo exigencia y remontó tras una penalización que la FIA luego anuló. Toto Wolff fue directo: “Kimi superó lo esperado. Tiene un don que no se enseña”. Sin embargo, no todo fue perfecto: en la radio, su voz tembló al pedir ajustes en el alerón, un recordatorio de que, bajo el casco, sigue siendo un chico de 18 años.

Hijo de un expiloto de Super Turismo y GT y nombrado en honor a Kimi Räikkönen, Antonelli lleva en la sangre una historia que respalda su meteórico paso por los monoplazas: arrasó en la F4 italiana con 13 victorias en 2022, dominó la Fórmula Regional y convenció a Mercedes de saltarse la F2 para subirlo al equipo grande. Fuera de la pista, dicen que es callado, casi tímido, pero con un humor seco que saca risas en el garaje. Una apuesta osada que, por ahora, rinde frutos. Un riesgo inmenso ante el reto de tener que reemplazar en el equipo al multicampeón Hamilton.

Lo que viene no será fácil. La Fórmula 1 no perdona, y Antonelli deberá afianzarse, resistir el peso de las expectativas y probar que su brillo no es pasajero. Recordemos que por menos, hace unos meses, se ensalzó mucho más a Colapinto. Australia fue el prólogo de un relato que apenas despega, pero que ya apunta a un futuro con acento italiano para el equipo de la hélice y, quién sabe, para la F1.

En un deporte sediento de nuevas figuras, Kimi Antonelli asoma como el nombre a seguir. ¿Será él quien plante cara a Verstappen en la cima? Solo el tiempo hablará. Pero si su debut es un indicio, no solo está escribiendo su historia sino la del esperado recambio generacional de una categoría que hasta hace poco parecía monotemática.