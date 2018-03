Hamilton lanzó dura crítica a Mercedes por falla en su motor

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que este domingo tras salir desde la 'pole' quemó su motor a falta de quince vueltas para el final del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, que lideraba, indicó que "este año" su escudería "ha fabricado 43 motores" y que "sólo" se rompen los suyos.

"No tengo respuesta para lo sucedido hoy, no es fácil saber qué pasó. No me puedo creer que haya roto este motor. Mercedes-Benz ha fabricado 43 motores, pero estas cosas sólo me pasan a mí", explicó Hamilton, después de retirarse en Sepang, al canal de televisión RTL.

"Alguien tendrá que darme una explicación, yo no la tengo. Y esto no es aceptable", indicó el inglés, de 31 años, triple campeón del mundo, que el sábado había firmado su quincuagésima séptima 'pole' en F1 y que en Sepang lideraba una carrera que le hubiese supuesto su quincuagésima victoria en la categoría y la recuperación del liderato que había cedido a su compañero y rival alemán Nico Rosberg en Singapur, hace dos semanas.

Sin embargo, ahora Rosberg, tercero este domingo en Malasia, amplió a 23 puntos su ventaja al frente del certamen, que comanda con 288 unidades.

Preguntado acerca de si este domingo había sido un mal día para Mercedes, Lewis lo negó: "No, Nico no tuvo ningún problema", opinó. "El acabó tercero", recalcó Hamilton.

Luego, ya más tranquilo por lo que le sucedió, Lewis Hamilton a través de su página de Facebook intentó poner paños fríos a las declaraciones que dio. El británico publicó un mensaje en la que pidió disculpas por lo dicho.

EFE

