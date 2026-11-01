A los veinte años, es posible que muchos todavía estuviéramos buscando indicaciones para encontrarnos. Kimi Antonelli podría encontrar hoy algo más interesante: su primer campeonato mundial de Fórmula 1. Hay quienes a esa edad recién consiguen brevete. Él podría conseguir que Mercedes le permita llevarse una copa, acaso la más deseada del automovilismo. El italiano llega a México con 365 puntos, nueve victorias y 123 unidades de ventaja sobre George Russell. Con terminar noveno, será campeón independientemente de lo que hagan los demás. Puede tener un domingo mediocre y aun así terminar haciendo historia. Otros tenemos domingos mediocres y apenas conseguimos discutir dónde almorzar.

Pero el dato que tal vez más importa hoy está en su partida de nacimiento. Si conquista el título, será el primer campeón de veinte años de la categoría. Sebastian Vettel conserva el récord desde 2010: veintitrés años y 134 días. Antonelli no estaría recortando unos meses: adelantaría más de tres años una frontera que parecía bien instalada. La historia muestra avances, pero también largas esperas. Emerson Fittipaldi fue campeón con veinticinco años en 1972. Fernando Alonso bajó la marca a veinticuatro en 2005. Lewis Hamilton la llevó a veintitrés en 2008 y Vettel volvió a reducirla en 2010. Treinta y tres años para el primer relevo; después, dos cambios en cinco temporadas. Ahora llevamos dieciséis esperando otro.

Ni Verstappen pudo hacerlo. Debutó con diecisiete años, pero su primer campeonato llegó con veinticuatro. Entre una cosa y otra pasaron seis años: la precocidad le abrió la puerta, pero el título necesitó más que una partida de nacimiento prometedora. También hacen falta el auto, el equipo y que los rivales colaboren perdiendo.

Kimi Antonelli ganó el GP de Monza. (Foto: Getty Images) / Clive Rose

¿Por qué un campeón de veinte años resulta hoy posible? Mi hipótesis apunta a cómo se aprende. Mercedes incorporó a Antonelli a su programa júnior con doce años. En abril de 2024, con diecisiete, completó unos 500 kilómetros en su primer test de Fórmula 1, según documentó la propia categoría. Antes de disputar su primer Gran Premio, ya podía aprender procedimientos y comportamiento del auto sin jugarse puntos. Algunos llegan al primer trabajo preguntando dónde queda el baño. Él llevaba tarea adelantada. Probar autos antes de debutar no es nuevo. A esas pruebas se suman las academias, los simuladores y el trabajo con datos. Todo eso ayuda a llegar mejor preparado, aunque no te añada años al DNI. Después toca conseguir un auto que permita pelear el campeonato. Verstappen puede dar referencias.

Hoy Antonelli puede cambiar el récord. Las copas no se entregan por adelantado, menos en el automovilismo, aunque algunos titulares insistan. Si lo consigue, quedará una pregunta: ¿qué hicimos a los veinte? Quizá esa estadística debería seguir siendo confidencial. Hay archivos que merecen permanecer cerrados, especialmente los que recuerdan nuestros amigos del colegio. Para todos, menos para Antonelli.