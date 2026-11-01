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Resumen

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Kimi Antonelli.
Kimi Antonelli.
Por Daniel San Román

A los veinte años, es posible que muchos todavía estuviéramos buscando indicaciones para encontrarnos. Kimi Antonelli podría encontrar hoy algo más interesante: su primer campeonato mundial de Fórmula 1. Hay quienes a esa edad recién consiguen brevete. Él podría conseguir que Mercedes le permita llevarse una copa, acaso la más deseada del automovilismo. El italiano llega a México con 365 puntos, nueve victorias y 123 unidades de ventaja sobre George Russell. Con terminar noveno, será campeón independientemente de lo que hagan los demás. Puede tener un domingo mediocre y aun así terminar haciendo historia. Otros tenemos domingos mediocres y apenas conseguimos discutir dónde almorzar.

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