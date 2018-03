Lewis Hamilton: sus chances para lograr título de Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton podría conquistar este fin de semana en Estados Unidos, en el GP de Austin, su tercer título mundial de Fórmula 1, el segundo de forma consecutiva.



El piloto de Mercedes Lewis Hamilton no depende de sí mismo, pero la calculadora le ofrece varias posibilidades incluso aunque no gane el Gran Premio en Austin, sobre todo ahora que Vettel tendrá una sanción de 10 puestos en la partida por cambio de motor de su Ferrari.



Lewis Hamilton lidera la clasificación con 302 puntos, 66 más que el segundo, el Ferrari del alemán Sebastian Vettel. El otro Mercedes, el del alemán Nico Rosberg, es tercero a 73 unidades.

Al parecer, sanción de 10 puestos para Sebastian Vettel en el Gran Premio de Estados Unidos. Le pone en bandeja en mundial a Hamilton...— Edgar (@edgarF1_14) octubre 22, 2015



Para conseguir en Austin su tercer título, Lewis Hamilton tendría que acabar la carrera con 75 unidades de ventaja sobre el segundo en la clasificación. Si no lo logra, aún le quedarán los Grandes Premios de México, Brasil y Abu Dabi.



A continuación, las cuentas de Lewis Hamilton para coronarse en Estados Unidos. El británico será campeón en Austin si...



... gana y Vettel termina tercero o peor.



... es segundo y Vettel no supera la sexta posición y Rosberg no pasa de la tercera.



... acaba tercero y Vettel no supera el séptimo lugar y Rosberg queda fuera del podio.



... finaliza cuarto y Vettel termina no pasa del noveno y Rosberg del quinto.



... es quinto y Vettel acaba décimo o peor y Rosberg no mejora la sexta posición.

Still We Rise. Send me your pics guys! #TeamLH #StillWeRise pic.twitter.com/V4BYbOcIQa— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) octubre 22, 2015

