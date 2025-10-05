“Verstappen está escribiendo su temporada más dura y más gloriosa”: Daniel San Román y la lucha entre el neerlandés y McLaren por el título de la Fórmula 1

Max Verstappen hace unos días ganó en Nürburgring, en su debut en resistencia, pilotando una Ferrari GT3 bajo una lluvia torrencial que puso a prueba su temple. Lo hizo el mismo mes en que ya había triunfado en Monza y en Bakú con la F1. Tres circuitos distintos, un mismo mensaje: el neerlandés no está en retirada. Está librando su temporada más desafiante y, al mismo tiempo, la más épica.

Seamos claros: hoy Verstappen compite con un Red Bull que dista de ser el cohete de 2022. Aerodinámicamente superado, con un motor menos dominante, enfrenta a un tándem McLaren que parece imbatible. Lando Norris y Oscar Piastri, respaldados por un monoplaza que gira con precisión quirúrgica y conserva mejor los neumáticos, salen a cazar al neerlandés en cada curva. Y, sin embargo, Max resiste. Está ahí, estorbando, desafiando, demostrando que la diferencia no está en la monoposto, sino en el piloto.

En Bakú, por ejemplo, vimos su esencia: en la vuelta 47, con Norris pegado a su alerón trasero, Verstappen defendió su posición con un movimiento milimétrico en la curva 3, forzando al británico a retroceder. Esa maniobra no solo aseguró la victoria, sino que recordó a todos por qué sigue siendo el referente. No estamos viendo un ocaso, sino una Fórmula 1 transformada en una guerra de talento puro, donde McLaren ha elevado el listón con un monoplaza optimizado y una estrategia implacable.

Max Verstappen ganó el GP de Italia en Monza. (Foto: F1)

La temporada 2025, con sus nuevas regulaciones que han nivelado el campo, ha convertido cada carrera en un campo de batalla. Los podios de Verstappen ya no son paseos de veinte segundos; ahora se miden en milésimas, en adelantamientos al límite, en duelos rueda a rueda. Cada victoria suya vale más que las de la era de hegemonía. ¿Qué pesa más: una carrera ganada con un monoplaza imbatible o una arrancada a la fuerza contra una aplanadora naranja? Esta categoría me ha enseñado, con los años, que la gloria siempre está en lo que cuesta.

Verstappen no se conforma. Corre en Italia, en Azerbaiyán, en Nürburgring. No lo hace para engordar un récord, sino porque ama el desafío. Porque hay algo más seductor que un tricampeón cómodo: un campeón que incomoda, al que intentan destronar y no pueden. La Fórmula 1 de 2025 no es su declive: es su prueba de fuego, donde cada error es un abismo y cada victoria, un monumento. Hoy, Max no gana porque tiene un vehículo imbatible, gana porque transforma un monoplaza a duras penas competitivo en un arma letal.

Y mientras McLaren acecha y la parrilla se aprieta, surge una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llevar Verstappen su talento en un deporte que ya no le regala nada? La respuesta, como siempre, estará en la pista. Y quizá la metáfora sea latinoamericana: como un delantero que sin equipo igual te mete goles, o como un boxeador que pelea contra dos rivales a la vez y aún así no cae, Verstappen está escribiendo su temporada más dura y más gloriosa.

*****

