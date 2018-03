Max Verstappen: el piloto más joven en puntuar en la F1

RAÚL CASTILLO @RaulCastillo87

Como si el peso de la comparación con Ayrton Senna por un asesor de Red Bull no pesara sobre sus hombros, Max Verstappen ha hecho historia en la Fórmula 1. Para un chico que aún no tiene permiso para portar licencia de conducir en su natal Holanda y que vive en la casa de su padre en la ciudad de Bree, en Bélgica, terminar en un séptimo lugar de un Gran Premio no solo significa que se ha convertido en el piloto más joven (17 años) en puntuar en la máxima categoría del automovilismo, sino también que, a pesar de su adolescencia, parece encontrarse a la par de los mejores exponentes en la actualidad. De hecho, no siente la presión ni la responsabilidad que podría ser propia para un piloto como él durante su primera temporada. Tal como lo refleja su edad, Verstappen pareciera un adolescente que solo se divierte en los circuitos del Mundial. Él confía tanto en su destreza como su equipo al darle un sitio en la parrilla. Así fue su manejo –desde la primera vuelta– en el Gran Premio de Malasia, con él siendo parte de la historia como el de Vettel al convertirse en el máximo ganador de tal carrera.

Max and Carlos get a #MalaysiaGP points finish. Congrats to @ToroRossoSpy and the @RedBull young guns! #RedBullFamily pic.twitter.com/7bGKVWxZLe— Red Bull Racing (@redbullracing) marzo 29, 2015

Si en el Gran Premio de Australia no pudo terminar la prueba al detener su monoplaza por un problema de motor en la vuelta 34, ayer el joven cuyo padre fue compañero de equipo de Michael Schumacher en Benetton se lució al adelantarse a Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz Jr. y Romain Grosjean. Como lo dijo hace unos meses Helmut Marko, uno de los mayores responsables al traerlo al equipo de formación de Red Bull –Toro Rosso– desde la Fórmula 3, “Max es un talento excepcional que sale una vez en décadas”. Y así lo confirma el holandés con tan solo noventa vueltas en su primera incursión en la F1. Además, no solo terminó en el séptimo lugar de Malasia, sino que también fue el noveno piloto que tuvo la vuelta más rápida y superó a los Red Bull, junto con Carlos Sainz Jr., algo que no sucedía desde el 2009.

Para quien fuera tentado también para pilotear en Mercedes, la edad solo se trata de un número. Como una misma relación entre dos personas, así parece ser la de Max con su vehículo. “Lo disfruté muchísimo, me siento muy feliz”, dijo el piloto que muestra más con el coche que con sus palabras. Ayer fue un triunfo histórico de Vettel y Ferrari, pero para Max Verstappen y toda su natal Holanda, más que una victoria, se trata de un golazo. Con sus primeros puntos en la F1, a partir de hoy comienza su carrera y el nacimiento de un nuevo piloto, que empezó en los karts cuando solo tenía 4 años y 13 después ya está al lado de Vettel, Hamilton, Alonso y el resto de pilotos de la presente temporada.

Lo que a algunos les demora hasta una vida, Max Verstappen lo hace ni siquiera siendo un adulto para la sociedad.

LEE TAMBIÉN...

#RicardoGareca: imágenes previas a su debut con la selección (vía @DavidsCreator) ⏩ http://t.co/FsOybtvxLG pic.twitter.com/HOzYfWdkGy— DT El Comercio (@DTElComercio) marzo 30, 2015