Max Verstappen ha alcanzado un nuevo hito en su carrera al ganar su cuarto campeonato mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas, donde finalizó en la quinta posición. Este logro lo convierte en el sexto piloto en la historia de la F1 en conseguir cuatro títulos consecutivos, consolidando aún más su legado en este deporte.

Sin embargo, este éxito no ha estado exento de sacrificios. Jos Verstappen, padre de Max, reveló que la familia ha “sufrido” durante la temporada debido a la exigente agenda de su hijo. Jos optó por no asistir a la carrera en Las Vegas para evitar el estrés del evento y se comunicó con Max antes de la competencia. En sus declaraciones, mencionó que aunque es preferible estar presente, a veces es mejor mantenerse alejado para no experimentar la presión que conlleva un evento tan importante.

Este sacrificio y la presión de la F1 han llevado a Max a reflexionar profundamente sobre su relación con su familia, destacando la importancia de pasar tiempo con ellos a pesar de las exigencias de su carrera. “A veces mi papá o mamá me llama y estoy ocupado. Sé que un día ya no me llamarán porque ya no van a estar acá, eso me hace darme cuenta que no se trata solo de F1 y quiero pasar tiempo con ellos. La familia es lo primero, la gente envejece y hay que aprovechar esos momentos”.

La familia Verstappen ha tenido que adaptarse a la rutina intensa de Max, quien a menudo no puede comunicarse con ellos debido a su apretada agenda. Jos enfatizó que el esfuerzo vale la pena, ya que cada victoria trae consigo una gran satisfacción para todos los involucrados. Tras la carrera, Max se reunió con su familia en Ámsterdam, donde recogió a su madre y hermana después de celebrar su victoria. Este momento familiar resalta la importancia del apoyo mutuo en medio de las demandas del deporte profesional.