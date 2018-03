Nico Rosberg, campeón de Fórmula 1: “Cada día es un sacrificio”

Quiere dedicarse su familia, cuenta. Pero, ¿qué hay detrás de su súbita decisión? "Somos" conversó con el corredor de autos Nico Rosberg -quien habla perfecto español- en Londres.

Has comentado en repetidas ocasiones que para conseguir el triunfo debiste hacer muchos sacrificios.

Cada día es un sacrificio. Con mi familia también lo es. Hacer deporte siempre es un sacrificio. Tanto no ha cambiado. Las cosas son como siempre, pero he puesto más energía.

Cuando ganaste, ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza?

Fue increíble. Ganar contra Hamilton, que es uno de los mejores. El campeón.

Mencionas a Hamilton. Han sido amigos desde chicos, ambos son muy jóvenes, incluso comparten un perfil ‘fashion’, ‘cool’, pero este año han estado distanciados. ¿Cómo crees que vaya a cambiar tu relación con él después de ganar?

Seguro será más fácil, porque es la lucha la que es difícil. También que estamos dentro de un mismo equipo. Seguramente con el tiempo todo será más fácil. Quién sabe, puede ser que podamos ser amigos un día.

Te retiras de la Fórmula 1 principalmente para dedicarle más tiempo a tu vida familiar...

Tengo mucha suerte: una esposa increíble y una pequeñita de un año y medio. Está muy bien que ahora pueda pasar un poco más de tiempo con ellos.

De tu padre, Keke Rosberg, también campeón de Fórmula 1, ¿cuál es la principal lección que te queda?

Él tiene una parte muy importante de mi título. Es una persona muy sabia y me ha apoyado mucho. Siempre me ha dado consejos, entre ellos, que cuando dejas de trabajar con alguien tienes que intentar salir de la relación bien, porque lo vas a volver a ver nuevamente en la vida.

