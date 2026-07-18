ESPN EN VIVO HOY: por este canal en Sudamérica podrás vivir la transmisión de la carrera del GP de Bélgica 2026 desde el Circuito de Spa-Francorchamps de Stavelot, por la Fórmula 1. La competencia arrancará a las 8:00 AM (horarios peruano) este domingo 19 de julio del presente año. ¿Dónde ver ESPN EN VIVO? Para que puedas mirar la carrera tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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